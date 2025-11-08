TimVision lancia nuove offerte e promozioni: piani con DAZN e Prime Video, i dettagli

TIM ha aggiornato il listino TimVision introducendo una serie di nuove offerte che riguardano in particolare DAZN, Prime Video e il nuovo decoder TimVision Box Atmosphere. Con questa novità, gli abbonati potranno usufruire del dispositivo più avanzato mai offerto dal servizio, dotato di audio Bang & Olufsen con supporto Dolby Atmos. Il decoder è incluso in comodato d’uso gratuito, ma non è obbligatorio: chi preferisce può disattivarlo al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.

Le modifiche arrivano insieme alla rimozione di alcuni pacchetti storici, tra cui “Calcio e Sport Light”, sostituiti da formule più flessibili e integrate.

Le principali offerte attive

Ecco una panoramica delle nuove proposte disponibili:

TimVision con DAZN e Prime Video : 29,99€ al mese per i primi 6 mesi, poi 34,99€. Include DAZN Full , Prime Video e Infinity+ fino al 30 novembre. Valida solo con abbonamento annuale a rate;

TimVision Gold : 39,99€ per 6 mesi, poi 44,99€. Comprende DAZN Full , Netflix , Disney+ (standard con pubblicità) e Prime Video ;

TimVision Family S, M e L : prezzi scontati per i primi 6 mesi (rispettivamente 7, 10 e 12 euro al mese), poi 14, 18 e 20 euro. Anche qui è richiesta la sottoscrizione annuale;

TimVision con DAZN MyClubPass e Prime Video : 12€ al mese per i primi 12 mesi, poi 30€. Attivabile solo insieme a una nuova offerta di rete fissa;

Under 35: con l’abbonamento TIM WiFi Special Carta Giovani, TimVision con Disney+ costa 3€ al mese “per sempre” invece di 8€, mentre TimVision Family M scende a 8€ invece di 18€, ma solo con piano annuale a rate.

Offerte aggiuntive e promozioni extra

Chi include Prime Video nel proprio piano riceve automaticamente il canale MGM+ gratis fino al 31 luglio 2026, del valore di 4,99€ al mese. Inoltre, per chi sceglie l’offerta TimVision con Disney+, è previsto uno sconto di 3 euro al mese rispetto al prezzo standard.

Le nuove offerte sono già disponibili sul sito TIM e presso i punti vendita autorizzati, con vantaggi pensati sia per i nuovi clienti sia per chi è già abbonato a TimVision.