Amazon Music Delivered 2025: il vostro recap annuale trasformato in un festival personale

Il recap di Amazon Music, chiamato anche quest’anno Delivered 2025, è disponibile da oggi e porta con sé un approccio creativo per raccontare un anno di musica. A poche ore dal debutto del riepilogo di Deezer, Amazon decide di percorrere una strada diversa, trasformando la cronologia degli ascolti in un vero e proprio festival personalizzato. L’esperienza, accessibile alla maggior parte degli abbonati, raccoglie informazioni su brani, podcast, audiolibri e artisti che hanno accompagnato l’intero anno, proponendo una visualizzazione interattiva e facilmente condivisibile.

Amazon punta su un’estetica da grande evento musicale: l’ingresso al “festival” è rappresentato da un braccialetto virtuale, mentre l’analisi dei dati genera classifiche, curiosità e una panoramica dettagliata dei generi più ascoltati. Il cuore dell’esperienza è il poster del festival, una lineup personalizzata che sintetizza i dodici mesi trascorsi attraverso i contenuti preferiti.

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Dati, playlist e badge per raccontare abitudini e scoperte

Per quanto concerne le informazioni fornite, Delivered 2025 propone una selezione ampia di statistiche. L’utente può visualizzare gli artisti ascoltati più spesso, le tracce simbolo dell’anno e una playlist speciale dedicata ai brani più rappresentativi. Sono presenti anche i podcast più seguiti, i generi musicali predominanti e gli audiolibri che hanno segnato i momenti principali dell’anno. Tra i dati curiosi compaiono anche gli artisti più richiesti ad Alexa, un elemento che mette in luce come l’assistente vocale influenzi le scelte musicali quotidiane.

Una parte dell’esperienza è dedicata ai badge, pensati per favorire la condivisione sui social. Tra questi compaiono ruoli come Trendsetter, assegnato a chi ascolta album prima che diventino popolari, oppure Headliner, riservato agli ascoltatori che rientrano nella fascia più alta per un determinato artista. Le “crediti da festival” completano l’esperienza con un tono ludico che richiama gli eventi dal vivo.

Delivered 2025 è disponibile nei mercati principali, tra cui Italia, USA, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Giappone, Messico, Brasile, India, Canada e Australia. Oltre al recap, Amazon Music propone anche Best of 2025, una sezione con playlist, album e podcast più apprezzati dell’anno, insieme ai momenti virali che hanno segnato il panorama musicale.