Altoparlanti per PC a soli 26 euro: uno sconto da non perdere su AliExpress

Spendere relativamente poco è sempre facile e possibile con AliExpress, difatti in questi giorni il consumatore si ritrova a poter abbracciare una campagna promozionale natalizia di alto livello, con la possibilità comunque di accedere a prodotti di qualità con la minima spesa. Tra questi spiccano sicuramente gli altoparlanti da tavolo Redragon GS520, un prodotto che vuole innalzare la resa audio dei vostri dispositivi.

Realizzato prevalentemente in plastica, con finitura opaca su tutta la superficie (che non trattiene per nulla le impronte), presenta un design iconico e distintivo. Il form factor non si discosta troppo dagli standard a cui siamo abituati, nella parte anteriore trova posto il tessuto che copre gli speaker veri e propri, sormontato dai pulsanti fisici per la regolazione del volume. Quest’ultimi non presentano una corsa troppo elevata, sono sufficientemente facili da premere e allo stesso tempo offrono la più semplice possibilità di regolazione, oltre che immediatezza nell’atto. A rendere il tutto ancora più iconico ci pensa il LED RGB che percorre tutta la parte anteriore, e permette di scegliere tra 6 differenti modalità LED colorate.

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AliExpress, ecco quanto costa gli altoparlanti fisici

E’ arrivato il momento di procedere all’acquisto di nuovi prodotti di ultima generazione, come appunto gli altoparlanti da tavolo, che possono essere vostri con un investimento finale di soli 26,38 euro. Ordinateli subito a questo link per risparmiare al massimo.

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Da notare, come sempre del resto, che la spedizione a domicilio è completamente gratuita, con consegna garantita entro pochi giorni dall’acquisto. Il tutto vi porta a poterlo ricevere entro pochissimo tempo, con possibilità di effettuare il reso gratuito entro 90 giorni. La garanzia è della durata di 24 mesi, copre tutti i difetti di fabbrica, e non i danni accidentali che gli utenti potrebbero effettivamente causare in fase di utilizzo. La spedizione avviene direttamente dalla Germania.