Allarme Galaxy Watch: il “Non disturbare” non funziona e rovina il sonno

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Soluzioni temporanee Galaxy, come evitare il bug in attesa dell’aggiornamento

Negli ultimi giorni sempre più possessori di Galaxy Watch hanno segnalato un comportamento anomalo che sta creando non pochi disagi. Lo smartwatch continua a vibrare o a mostrare notifiche anche quando la modalità Non disturbare è attiva. Non si tratta di un errore di configurazione individuale, ma di un vero e proprio bug software confermato ufficialmente da Samsung.

Il problema è emerso dopo l’aggiornamento degli smartphone Galaxy a One UI 8 e sembra coinvolgere un’ampia gamma di dispositivi indossabili. Sono inclusi GalaxyWatch 4, Watch 5, Watch6, Watch7 e perfino il nuovo Watch8. In pratica, quando l’utente attiva il Non disturbare direttamente dall’orologio, utilizzando il pannello rapido e scegliendo l’opzione “fino a disattivazione manuale”, la funzione si spegne automaticamente dopo pochi secondi. Il risultato è che le notifiche tornano attive senza alcun avviso, spesso durante il sonno.

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Questo bug ha un impatto particolarmente fastidioso perché molti utenti utilizzano il GalaxyWatch come strumento principale per il monitoraggio del riposo notturno. Vibrazioni improvvise, notifiche luminose e avvisi sonori compromettono la qualità del sonno e rendono meno affidabili anche le statistiche sul recupero e sulle fasi del riposo. La situazione è resa ancora più delicata dal fatto che l’errore non si manifesta sempre nello stesso modo, generando confusione e dando l’impressione di notifiche “fantasma”.

Soluzioni temporanee Galaxy, come evitare il bug in attesa dell’aggiornamento

Samsung ha riconosciuto ufficialmente il problema. E’ stato infatti confermato che il team software è già al lavoro su una patch correttiva. Anche se non è stata comunicata una data precisa per il rilascio dell’aggiornamento, l’azienda ha assicurato che il fix è in arrivo e che la priorità è ripristinare il corretto funzionamento di una delle funzioni più importanti per l’esperienza utente.

In attesa della correzione definitiva, Samsung ha suggerito alcune soluzioni alternative per continuare a utilizzare il Non disturbare senza sorprese notturne. La prima opzione consiste nell’attivare la modalità direttamente dallo smartphone Galaxy collegato allo smartwatch. La seconda soluzione prevede un percorso leggermente diverso direttamente dall’orologio. Invece di usare il toggle rapido, è necessario entrare nel menu completo delle Impostazioni. Da qui bisogna accedere alla sezione Notifiche e attivare da lì la modalità Non disturbare. In questo modo il bug non viene innescato e la funzione rimane stabile per tutta la durata desiderata.

Anche se si tratta di rimedi temporanei, rappresentano un compromesso utile per chi non vuole rinunciare al comfort notturno e alle funzioni di monitoraggio del sonno. Nel complesso, la risposta rapida di Samsung è un segnale positivo, ma il rilascio tempestivo della patch sarà determinante per ristabilire la fiducia degli utenti. Nel frattempo, il consiglio resta quello di evitare l’attivazione rapida del Non disturbare dal pannello dell’orologio e di affidarsi alle soluzioni alternative per continuare a dormire senza interruzioni indesiderate.