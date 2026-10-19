Alexa Tablet da oggi disponibili in Italia con Google Play Store: partono da 229,99 euro

I nuovi Alexa Tablet di Amazon sono da oggi disponibili in Italia, dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso 8 ottobre. La gamma comprende tre modelli, cioè Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 e Alexa Tablet 8, e tutti possono già essere ordinati su Amazon.it con un prezzo di partenza fissato a 229,99 euro per la versione più compatta della famiglia.

Non arrivano però soltanto i dispositivi pensati per gli adulti. Insieme ai tre nuovi tablet sbarcano infatti anche i due Amazon Kids Tablet e soprattutto il servizio Kids+, che finalmente approda anche sul mercato italiano. Un’aggiunta che amplia parecchio il pubblico a cui si rivolge l’intera proposta del colosso dell’ecommerce, visto che l’offerta ora copre esigenze molto diverse sotto lo stesso marchio.

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Google Play Store e Alexa+, le vere novità

Credits: TecnoAndroid

Il cambiamento più rilevante rispetto ai vecchi tablet della casa riguarda il software. Sui nuovi modelli c’è infatti l’accesso completo al Google Play Store, quindi non bisogna più limitarsi alle applicazioni presenti nello store proprietario di Amazon. Diventa possibile installare YouTube, Gmail, Netflix e in pratica tutte le app disponibili sul negozio digitale di Google. Un passo avanti che cambia in modo concreto l’uso quotidiano di questi dispositivi e li avvicina a quello che ci si aspetta oggi da un tablet Android.

Accanto a questa apertura c’è Alexa+, integrata direttamente nel sistema. L’assistente può essere interpellato anche per ottenere informazioni su quello che compare sul display, a patto di averlo autorizzato ad accedere ai contenuti dello schermo. Si tratta di un permesso che va concesso in modo esplicito. Quando la funzione entra in azione appare un indicatore blu, così da segnalare con chiarezza che Alexa sta lavorando su ciò che viene mostrato in quel momento.

Alexa Tablet 12 Pro, scheda tecnica e prezzi

Il modello di punta è Alexa Tablet 12 Pro, che monta un pannello da 12 pollici con proporzioni 3:2 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La scocca è realizzata in alluminio e ha uno spessore di appena 6,5 mm. Al suo interno lavora un chip a otto core costruito con processo produttivo a 4 nm, mentre la configurazione da 499,99 euro mette a disposizione 8 GB di RAM e 128 GB di memoria per app, foto e contenuti scaricati.

Sul versante multimediale il dispositivo può contare su quattro altoparlanti Dolby Atmos, una dotazione audio che punta chiaramente sull’intrattenimento. La batteria, stando ai dati comunicati dall’azienda, dovrebbe consentire di guardare video per un massimo di 16 ore prima di dover cercare una presa di corrente.

Chi vuole qualcosa in più può scegliere la variante con display Nanomatte, sviluppato in collaborazione con Corning per ridurre i riflessi. Questa versione parte da 559,99 euro, quindi il listino del top di gamma va dai 499,99 euro del modello standard ai 559,99 euro di quello con schermo opaco. Rispetto ai 229,99 euro richiesti per Alexa Tablet 8 la distanza è evidente, ma lo è anche la differenza di posizionamento tra i due prodotti.

Per chi ha intenzione di sfruttare Alexa Tablet 12 Pro anche come strumento di lavoro sono disponibili alcuni accessori dedicati. Si parte da una penna attiva venduta a 84,99 euro e si arriva a una tastiera magnetica con trackpad proposta a 139,99 euro. Il bundle che comprende il tablet insieme a entrambi gli accessori parte invece da 649 euro.

Fonte: TecnoAndroid