Neanderthal, il foro nell’osso rivela una possibile ferita da lancia

Un piccolo foro in un osso può raccontare molto più di quanto sembri. È quello che emerge da un nuovo scavo condotto in uno dei più celebri siti di sepoltura dei Neanderthal, dove è venuta alla luce la prova di una ferita potenzialmente mortale subita da un singolo individuo. Accanto a questa lesione compare anche un secondo trauma, molto diverso, con cui la stessa persona avrebbe convissuto per anni. Due segni sullo stesso corpo che lasciano intuire una fine amara e insieme una vita tutt’altro che semplice.

Un foro che parla di una fine violenta

Il dettaglio che ha attirato l’attenzione è proprio quel buco nell’osso, un segno piccolo ma eloquente. Secondo l’interpretazione proposta potrebbe essere stato provocato da un colpo di lancia, un’ipotesi che lo collegherebbe direttamente alla morte dell’individuo. Va detto che si parla di una ferita potenzialmente fatale e non di una certezza assoluta. Ricostruire con precisione cosa sia successo in tempi così remoti richiede prudenza, perché le ossa conservano tracce preziose ma non raccontano mai tutta la storia da sole.

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Resta comunque il fatto che una lesione del genere, trovata in un contesto di sepoltura, pesa parecchio. Non si tratta di un frammento isolato recuperato chissà dove ma di resti appartenenti a un luogo considerato iconico per lo studio dei Neanderthal. Ed è proprio questo a rendere la scoperta così interessante per chi si occupa di preistoria. Ogni nuovo elemento emerso in un sito già noto può aggiungere sfumature a un quadro che sembrava ormai definito.

Una vita segnata da una lesione lunga anni

L’aspetto forse più toccante riguarda però l’altra ferita. Lo stesso individuo portava infatti i segni di un infortunio sopportato per anni, una condizione con cui avrebbe dovuto fare i conti a lungo prima di quella fine probabilmente violenta. Due momenti molto lontani tra loro restano così impressi sullo stesso scheletro. Da una parte un trauma vissuto e superato giorno dopo giorno, dall’altra un colpo che con buona probabilità ha chiuso il cerchio.

Questa doppia testimonianza rende i resti particolarmente preziosi. Un osso che mostra una ferita antica e una lesione forse letale offre uno sguardo su più fasi dell’esistenza di una persona vissuta in un’epoca lontanissima. Per gli studiosi il reperto diventa una sorta di diario muto, capace di suggerire quanto fosse dura la quotidianità e quanto il corpo potesse resistere a lungo prima di cedere.

Perché questo scavo conta

Il valore della scoperta sta anche nel luogo in cui è avvenuta. Tornare a scavare in un sito archeologico così celebre significa confrontarsi con un patrimonio già ampiamente studiato, eppure capace di offrire ancora sorprese. Il nuovo intervento ha permesso di mettere a fuoco la storia di un singolo individuo con un livello di dettaglio che restituisce umanità a resti antichissimi.

Quello che colpisce è proprio la dimensione personale di questa vicenda. Non si parla di popolazioni o di grandi numeri ma di una sola persona, con una ferita che l’ha accompagnata per anni e un’altra che potrebbe esserle costata la vita. Il foro individuato nell’osso resta l’indizio principale di quella fine, il segno di una possibile ferita mortale emerso dallo scavo nel celebre sito di sepoltura dei Neanderthal.

Fonte: TecnoAndroid