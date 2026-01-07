Al CES 2026 Samsung rivoluziona il rapporto tra tecnologia, casa e benessere

Al CES 2026 di Las Vegas, Samsung ha scelto di non limitarsi alla presentazione di nuovi prodotti, ma introdurre un futuro in cui l’intelligenza artificiale non è più uno strumento isolato, bensì un compagno costante della vita quotidiana. Il concept “Your Companion to AI Living” rappresenta il punto di arrivo di una strategia che intreccia ricerca, progettazione e servizi, mettendo l’utente al centro di un ecosistema capace di adattarsi, imparare e reagire in modo naturale.

Durante l’evento The First Look, l’azienda ha chiarito come l’AI non sia pensata come un insieme di funzioni accessorie, ma come l’elemento fondante di ogni categoria di prodotto. Smartphone, televisori, elettrodomestici e servizi dialogano tra loro attraverso un’infrastruttura comune, trasformando la casa in uno spazio intelligente e coerente. L’obiettivo? Ridurre la complessità tecnologica percepita, lasciando che i dispositivi lavorino in modo silenzioso per anticipare esigenze, suggerire soluzioni e semplificare le attività di tutti i giorni. In questa visione, l’IA non invade, ma accompagna, adattandosi alle abitudini e al contesto senza richiedere continui interventi manuali.

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Samsung tra intrattenimento, casa intelligente e cura del benessere

Uno dei pilastri di questa strategia è l’intrattenimento domestico, dove Samsung punta a trasformare il televisore in un vero centro dell’esperienza abitativa. I nuovi display presentati al CES integrano sistemi di intelligenza visiva avanzata, capaci di ottimizzare immagini e suoni in base all’ambiente e ai contenuti. L’AI non si limita a migliorare la qualità tecnica, ma suggerisce cosa guardare, come vivere l’esperienza e molto altro.

La stessa filosofia si estende agli elettrodomestici, che evolvono da semplici strumenti a veri assistenti domestici.

Un capitolo particolarmente interessante riguarda la salute e il benessere. Samsung ha illustrato una transizione chiara da un approccio reattivo a uno proattivo, in cui l’intelligenza artificiale aiuta a individuare segnali precoci di potenziali problemi, suggerendo comportamenti più sani e favorendo interventi tempestivi. Dispositivi indossabili, smartphone ed elettrodomestici collaborano per offrire coaching personalizzati su sonno, alimentazione e attività fisica, sempre con un’attenzione rigorosa alla sicurezza dei dati. Le tecnologie di protezione integrate, come Knox, diventano così un elemento essenziale per garantire fiducia e controllo in un ecosistema sempre più pervasivo.

Con “Your Companion to AI Living”, Samsung non propone semplicemente una nuova generazione di prodotti, ma un cambio di paradigma. L’intelligenza artificiale smette di essere percepita come qualcosa di distante o complesso e si inserisce in modo fluido nella vita di tutti i giorni, con l’ambizione di rendere la tecnologia più umana, utile e discreta.