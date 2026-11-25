Apple avrebbe in cantiere un AirTag (PRODUCT)RED, cioè una versione rossa del suo piccolo localizzatore di oggetti, pronta ad aggiungersi a un gruppo di prodotti nella stessa colorazione. Le indiscrezioni emerse in questi giorni parlano di quattro dispositivi (PRODUCT)RED in arrivo entro il 1 dicembre 2026, e il tracker potrebbe diventare il quinto della lista. Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale, ma la notizia ha già acceso l’interesse di chi segue da vicino le mosse della società.

Il punto di partenza è una fonte che avrebbe confermato lo sviluppo di questa variante. Secondo quanto filtrato, Apple non si sarebbe limitata a progettare la colorazione rossa per i prodotti già noti ma avrebbe preparato anche una versione dedicata dell’AirTag. Detto così sembra quasi una formalità. In realtà la questione è un po’ più sfumata, perché sapere che un oggetto esiste nei laboratori dell’azienda non significa automaticamente vederlo sugli scaffali nello stesso momento degli altri.

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Quattro prodotti rossi entro il 1 dicembre, forse cinque

Il calendario che circola è piuttosto preciso. Apple punterebbe a rendere disponibili quattro prodotti nella colorazione (PRODUCT)RED entro l’inizio di dicembre, una finestra stretta che lascia intuire un’operazione pianificata con attenzione. Tra i dispositivi coinvolti vengono citati esplicitamente AirPods Max 2 e HomePod mini, mentre sugli altri due le informazioni disponibili non entrano nel dettaglio.

È proprio qui che si inserisce il localizzatore. L’ipotesi è che la versione rossa del tracker possa allungare l’elenco, portando il totale a cinque. Ma su questo aspetto la fonte resta prudente. Non è affatto chiaro se l’AirTag rosso verrà lanciato insieme ad AirPods Max 2 e HomePod mini oppure in un secondo momento, con tempi diversi rispetto al resto della famiglia.

Una differenza non da poco, perché il debutto in contemporanea trasformerebbe l’iniziativa in qualcosa di molto più compatto e riconoscibile, con una gamma rossa che va dall’audio di fascia alta all’altoparlante smart fino all’accessorio da attaccare alle chiavi o allo zaino. Un’uscita separata, invece, darebbe al tracker uno spazio tutto suo, slegato dal resto della collezione.

Cosa si sa davvero dell’AirTag (PRODUCT)RED

Mettendo in fila gli elementi concreti il quadro è abbastanza semplice. Esiste una variante (PRODUCT)RED del localizzatore di oggetti, almeno stando alla fonte che ne ha parlato. Esiste anche un progetto più ampio che coinvolge quattro prodotti con la stessa colorazione e una scadenza fissata al 1 dicembre. Quello che manca è il collegamento definitivo tra le due cose, ovvero la certezza che AirTag faccia parte della stessa ondata di lanci.

Sul resto le informazioni si fermano. Non ci sono dettagli su eventuali novità tecniche, sul prezzo o su modifiche al design oltre al colore. Tutto ciò che trapela riguarda l’esistenza del modello e il suo possibile accostamento agli altri dispositivi rossi. Per chi aspettava un AirTag diverso dal solito bianco e argento, comunque, l’indiscrezione rappresenta già un segnale interessante.

Il nodo principale riguarda quindi i tempi. Se Apple rispetterà la tabella di marcia indicata, entro il 1 dicembre dovrebbero arrivare almeno quattro prodotti (PRODUCT)RED, tra cui AirPods Max 2 e HomePod mini. Il localizzatore rosso è già stato sviluppato, secondo la fonte, ma la sua presenza accanto a questi due dispositivi al momento del lancio non è stata confermata.

Fonte: TecnoAndroid