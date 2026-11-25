La superconduttività a temperatura ambiente potrebbe essere meno lontana di quanto si credesse. Un gruppo di ricercatori di Utrecht, Leida e Monaco ha dimostrato che uno dei due ingredienti indispensabili perché la corrente scorra senza alcuna resistenza esiste già senza bisogno di raffreddamenti estremi. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, indica che il vero ostacolo sarebbe un altro, e apre una nuova direzione nella ricerca di materiali capaci di condurre elettricità senza perdite.

Le possibili applicazioni sono enormi. Si parla di treni che fluttuano sopra i binari, di sistemi di accumulo che non sprecano quasi nulla, di computer quantistici con un’efficienza fuori dal comune. Da oltre un secolo però c’è un problema che frena tutto. La maggior parte dei materiali superconduttori funziona solo a temperature bassissime, e questo rende il loro impiego su larga scala costoso e complicato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché serve un freddo così estremo

Per capire la questione basta pensare a un tostapane. Quando la corrente attraversa la sua resistenza metallica, il filo si scalda fino a diventare rosso e produce il calore che serve a tostare il pane. In cucina è utile, ma nella stragrande maggioranza degli impianti elettrici quella stessa resistenza elettrica si traduce in energia sprecata. Perfino quando si ricarica uno smartphone una parte dell’elettricità si trasforma in calore invece di essere usata.

I superconduttori eliminano questo inconveniente perché lasciano passare la corrente con resistenza pari a zero. Il guaio è la temperatura. Molti di questi materiali devono essere portati a circa 260 gradi sotto zero con l’elio liquido prima di mostrare questo comportamento, e mantenere condizioni simili richiede parecchia energia e apparecchiature costose.

Il fenomeno è stato osservato per la prima volta nel 1911. Verso la metà degli anni Ottanta sono poi arrivati nuovi materiali capaci di diventare superconduttori intorno ai 173 gradi sotto zero. Faceva ancora un freddo tremendo, certo, ma era un passo avanti importante. Solo che questi materiali hanno aperto un mistero scientifico. La teoria che descrive bene la superconduttività convenzionale non riesce a spiegare come funzionano, e dopo decenni di studi i meccanismi della superconduttività ad alta temperatura restano in buona parte oscuri.

«Non capiamo affatto la superconduttività a queste temperature più alte» spiega Ingmar Swart, uno dei responsabili della ricerca. «E se non la si capisce, non si possono cercare in modo sistematico i materiali che diventano superconduttori a temperatura ambiente, che è il nostro obiettivo finale.»

Le coppie di elettroni resistono, il problema è la coordinazione

Perché un materiale diventi superconduttore servono due processi. Gli elettroni devono prima unirsi in coppie, le cosiddette coppie di Cooper. Poi queste coppie devono muoversi in modo coordinato, condividendo uno stesso stato quantistico che permette alla corrente di fluire senza ostacoli. Funziona un po’ come una pista da ballo con dieci coppie. Che ogni coppia balli insieme è solo il primo passo, perché il gruppo si muova come un’unica cosa tutte e dieci devono anche coordinarsi tra loro.

Nei superconduttori convenzionali l’accoppiamento e la coordinazione collettiva compaiono alla stessa temperatura. Quelli ad alta temperatura invece si comportano diversamente, dato che i loro elettroni formano coppie a temperature ben più alte di quelle a cui emerge la superconduttività vera e propria. E qui arriva la sorpresa, perché quelle coppie restano intatte anche a temperatura ambiente.

«La “colla” che tiene insieme le coppie è abbastanza forte da mantenerle unite persino a temperatura ambiente» racconta Swart. «Questo fa pensare che il collo di bottiglia sia il secondo ingrediente, la coerenza di fase.» Si tratta proprio del comportamento quantistico coordinato delle coppie. Senza di essa le coppie possono anche esistere, ma il materiale non diventa superconduttore. «È davvero una buona notizia» aggiunge il ricercatore. «Se non fosse possibile soddisfare questa condizione a temperatura ambiente, la superconduttività a temperatura ambiente sarebbe del tutto irraggiungibile.» Capire la coerenza di fase, secondo Swart, potrebbe indicare la strada verso temperature più alte, ed è proprio su questo che intende concentrare le prossime ricerche.

Gli strumenti costruiti apposta

Il risultato è stato possibile grazie a strumenti di misura progettati e realizzati dallo stesso gruppo. A differenza dei metodi tradizionali, queste apparecchiature riescono a distinguere la corrente trasportata dai singoli elettroni da quella trasportata dagli elettroni accoppiati. Separando i due contributi, i ricercatori hanno potuto osservare quando si formano le coppie e come si comportano all’interno del materiale, individuando dove potrebbe trovarsi l’ostacolo decisivo.

Questo non significa che la superconduttività a temperatura ambiente sia stata raggiunta. La ricerca dimostra però che uno dei suoi ingredienti essenziali sopravvive alle normali condizioni di temperatura di tutti i giorni, e che riuscire a far muovere insieme quelle coppie di elettroni potrebbe avvicinare gli scienziati a una svolta inseguita da decenni.

Fonte: TecnoAndroid