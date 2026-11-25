A più di 27 anni dal debutto su PlayStation, il primo Silent Hill di Konami ha ricevuto un nuovo port nativo per PC, non ufficiale ma piuttosto ambizioso. Il progetto si chiama Silent Hill PC e poggia su un motore open source costruito su misura, capace di gestire diverse tecnologie di rendering moderne come il ray tracing accelerato via hardware, l’HDR e l’upscaling delle texture basato sull’intelligenza artificiale. La versione 1.0.0 è già disponibile gratuitamente per Windows e Linux.

Il lavoro è stato scritto in C++20 e, stando a quanto spiegato dal suo sviluppatore, ricrea il comportamento del gioco originale prendendo come riferimento il progetto di decompilazione portato avanti dalla community. Non si tratta quindi di una semplice compilazione diretta di quel codice e nemmeno della classica emulazione PlayStation, ma di una ricostruzione vera e propria che punta a restituire l’esperienza del capitolo originale su hardware moderno.

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Silent Hill su PC: un motore su misura tra ray tracing, nebbia volumetrica e frame rate elevati

L’aspetto forse più curioso di Silent Hill PC è il ventaglio di funzioni grafiche. Il motore supporta OpenGL, SDL3 GPU e un renderer dedicato a Vulkan, ed è proprio quest’ultimo a sbloccare le opzioni più avanzate. Parliamo di ombre, riflessi e illuminazione indiretta calcolati in ray tracing, output HDR, nebbia volumetrica, antialiasing e upscaling temporali, occlusione ambientale e illuminazione dinamica. A queste si aggiungono, in forma sperimentale, l’upscaling delle texture e lo smussamento dei modelli affidati all’intelligenza artificiale.

Per l’upscaling delle texture viene utilizzato Real ESRGAN, che consente ingrandimenti fino a 4x anche se lo sviluppatore consiglia di fermarsi a 2x. I giocatori possono scegliere tra vari preset grafici, che vanno da una riproduzione fedele della resa originale su PlayStation fino al profilo Ultra RTX. L’intenzione dichiarata è comunque quella di preservare la nebbia iconica, il buio e l’atmosfera opprimente del gioco anche quando i miglioramenti moderni sono attivi.

Non mancano altri ritocchi pensati per rendere l’esperienza più comoda. C’è il supporto al formato widescreen, i caricamenti sono praticamente istantanei, i controlli si possono configurare liberamente e il frame rate può superare i 60 FPS, perfino durante le scene di intermezzo.

Mod in Lua, strumenti integrati e requisiti per giocare

Al di là della grafica, il progetto potrebbe fare gola soprattutto agli appassionati di mod. Buona parte delle funzionalità del gioco è gestita tramite file di dati esterni e script in Lua, così chi crea modifiche può introdurre nuove armi, personaggi, oggetti ed eventi scriptati senza mettere mano al motore sottostante. Dentro il gioco sono presenti anche strumenti dedicati, tra cui una telecamera libera, un ispettore delle mappe, un editor Lua e alcuni visualizzatori di asset.

Lo sviluppatore ha ammesso apertamente di aver fatto largo uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa durante la realizzazione, citando GLM 5.2 e Claude Opus 5.5. Va poi chiarito che Silent Hill PC non va confuso con SH1PC, un altro port nativo già esistente che si basa sul codice sorgente decompilato del gioco originale e sfrutta il livello di compatibilità PsyCross.

Il codice sorgente è pubblico con licenza GPL 3.0 o successive, mentre i binari già compilati si trovano nella pagina delle release del progetto. Per giocare serve però un’immagine disco ottenuta legalmente della versione nordamericana NTSC USA v1.1, identificata dal codice SLUS 007.07, da cui il motore importa gli asset necessari. Le altre versioni regionali, almeno per ora, non sono supportate.

Nonostante il traguardo della versione 1.0.0, lo sviluppo di Silent Hill PC prosegue attivamente e l’autore cerca in particolare i riscontri di chi gioca su Windows, dato che il lavoro avviene principalmente su Linux. Il progetto arriva poco dopo l’uscita di un port nativo per PC di P.T., mentre i fan della serie attendono il remake ufficiale firmato da Bloober Team, che secondo le indiscrezioni punterebbe a un’uscita nel 2027.

Fonte: TecnoAndroid