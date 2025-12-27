AirPods Pro 3 persistono i problemi: rumori e fruscii in sottofondo

Doveva esserci quiete, invece arriva un sibilo sottile, costante, impossibile da ignorare. Diverse segnalazioni attribuite agli AirPods Pro 3 parlano di un rumore di fondo percepibile quando la cancellazione attiva del rumore, la modalità Trasparenza o quella Adattiva entrano in funzione. Non serve riprodurre musica: basta attivare i microfoni perché emerga un fruscio simile a rumore bianco, paragonato da alcuni a un piccolo ventilatore sempre acceso. Gli AirPods, in treno, in aereo, nei momenti in cui si cerca isolamento, il paradosso diventa evidente. A cosa serve l’ANC se il silenzio viene sostituito da un suono artificiale? Il disagio cresce proprio perché colpisce situazioni comuni, ripetute, quotidiane, amplificando la percezione di un difetto che non dovrebbe appartenere a cuffie di fascia alta.

Aggiornamenti purtroppo inefficaci

Nel tempo sono arrivati aggiornamenti firmware, ma le testimonianze raccolte online indicano che l’anomalia resta. Gli interventi software avrebbero toccato altri aspetti dell’esperienza, lasciando intatto il problema dei fruscii. Con gli AirPods, chi si è rivolto all’assistenza ha ricevuto risposte disomogenee: in alcuni casi è avvenuta la sostituzione in garanzia, in altri si è registrata una sostanziale minimizzazione del fenomeno. Anche la soluzione più drastica, il cambio dell’unità, non ha garantito un esito definitivo. Come interpretare una situazione in cui il difetto ritorna? L’ipotesi di un bug persistente resta sul tavolo, alimentata dal fatto che il rumore compare solo quando i microfoni elaborano l’ambiente. Il silenzio ufficiale, però, pesa quanto il sibilo nelle orecchie.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Resta aperta anche la possibilità più temuta: un problema hardware legato a specifici lotti produttivi. In tal caso, soltanto modifiche alla produzione potrebbero spegnere definitivamente il disturbo nei nuovi AirPods. Quale delle due strade è quella giusta? Le descrizioni convergono: statico, sibilo, suono “da conchiglia”, sempre presente quando l’elaborazione ambientale è attiva sugli AirPods. La ripetizione del racconto crea un’eco emotiva che non passa inosservata. L’esperienza d’ascolto, anziché rilassare, genera attesa e irritazione. Quanto tempo serve perché arrivi una risposta chiara sui tuoi AirPods? La sensazione diffusa è che una soluzione sia necessaria e in fretta.