Un esercito di 200 milioni di granchi che avvolge una troupe al lavoro non è una scena che capita tutti i giorni. Eppure è proprio quello che mostra una clip dietro le quinte di Blue Planet III, dove i documentaristi si ritrovano letteralmente sommersi da una delle più grandi aggregazioni di granchi conosciute. Il filmato porta anche sullo schermo un comportamento mai filmato prima d’ora, ed è forse questa la parte più curiosa di tutta la storia.

Già il numero basta a lasciare senza parole. Duecento milioni di animali che si muovono nello stesso spazio danno l’idea di una marea vivente più che di un semplice gruppo di crostacei. La vera sorpresa però arriva dopo, quando questa massa sterminata smette di sembrare caotica e comincia a disporsi in file ordinate, quasi fosse in coda davanti a uno sportello.

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Una folla immensa che si mette in fila

Quando si pensa a raduni di questa portata viene naturale immaginare confusione e movimento disordinato, con migliaia di zampe che si accavallano senza una direzione precisa. Sembrava difficile che uno spettacolo del genere potesse diventare ancora più strano. Invece i granchi riescono a spiazzare tutti mettendosi in coda con una compostezza che nessuno si aspetterebbe da una folla così numerosa.

È proprio questo dettaglio a rendere la sequenza di Blue Planet III così particolare. Non conta soltanto la quantità impressionante di esemplari ma il modo in cui si organizzano. Da lontano la scena può sembrare un tappeto uniforme che ricopre ogni cosa, mentre osservando meglio emergono linee e ordine dove ci si aspetterebbe solo caos.

Il fatto che si tratti di un comportamento mai documentato dalle telecamere aggiunge un peso notevole al filmato. Per una produzione dedicata alla vita negli oceani riuscire a riprendere qualcosa che nessuno aveva mai catturato in video significa offrire al pubblico un frammento di natura rimasto finora invisibile. E non capita spesso che una novità del genere arrivi da animali così comuni nell’immaginario collettivo come i granchi.

Il lavoro della troupe in mezzo alla marea

La clip non si limita a mostrare gli animali. Racconta anche cosa vuol dire trovarsi fisicamente dentro una scena simile, con i filmmaker circondati da ogni lato da una distesa di crostacei che sembra non finire mai. L’immagine della troupe inghiottita da milioni di granchi rende bene l’idea della scala del fenomeno, molto più di qualsiasi cifra scritta su un foglio.

Questo genere di contenuti dietro le quinte ha un fascino tutto suo per chi segue i documentari naturalistici. Permette di intuire quanta fatica e quanta pazienza ci siano dietro pochi minuti di montaggio finale, e mostra il lato meno patinato del mestiere. Le inquadrature perfette che arrivano in televisione nascono spesso da situazioni scomode, imprevedibili e a volte un po’ surreali, come ritrovarsi a lavorare con duecento milioni di compagni di set che camminano tutt’intorno.

Nel caso di Blue Planet III le due dimensioni si incontrano nella stessa sequenza. Da una parte c’è lo spettacolo di una delle più grandi aggregazioni di granchi mai osservate, dall’altra la scoperta di animali che si dispongono in code ordinate, un comportamento che fino a oggi nessuna telecamera aveva mai registrato.

Fonte: TecnoAndroid