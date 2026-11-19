Il nuovo capitolo dedicato a Lara Croft, Tomb Raider Legacy of Atlantis, arriva con una serie di cambiamenti nel gameplay che non stanno mettendo d’accordo tutti. Al centro della discussione c’è il Focus, una meccanica presa in prestito dai videogiochi di ruolo che gli sviluppatori hanno scelto di inserire nel progetto e che una parte degli appassionati storici della saga ha accolto con parecchie riserve. Le opinioni insomma sono tutt’altro che compatte, e la frattura tra chi apprezza la novità e chi invece la guarda con diffidenza appare piuttosto netta.

Non si parla di qualche commento sparso o di un malumore passeggero. Le critiche rivolte al Focus vengono descritte come decisamente aspre e arrivano proprio da quella fetta di pubblico che segue da più tempo le avventure dell’archeologa più famosa del mondo videoludico. È un dettaglio che pesa, perché si tratta della community più legata all’identità della serie e quindi anche della più sensibile a qualsiasi intervento che ne tocchi le fondamenta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il Focus e la svolta ruolistica di Tomb Raider Legacy of Atlantis

Tra le principali novità introdotte in Tomb Raider Legacy of Atlantis, il Focus è senza dubbio quella che ha attirato più attenzione. La sua origine è chiara: si tratta di un sistema mutuato dal genere RPG, cioè da quei titoli in cui la componente ruolistica ha un ruolo centrale nell’esperienza di gioco. Portare un elemento del genere all’interno di una serie d’azione e avventura significa inevitabilmente modificarne il modo di giocare, ed è esattamente questo il punto che fa discutere.

La scelta degli sviluppatori va letta come una delle modifiche più significative apportate al gameplay di questo nuovo episodio. Non un ritocco marginale, quindi, ma un intervento che rientra tra i cambiamenti principali e che contribuisce a definire il volto della nuova produzione. Proprio per questo motivo la meccanica è finita sotto la lente di chi conosce a memoria le dinamiche dei capitoli precedenti e si aspettava forse un approccio diverso.

Il riferimento al mondo dei giochi di ruolo non è di per sé una novità assoluta nel panorama attuale, dove molti titoli d’azione hanno progressivamente assorbito elementi tipici di quel genere. Nel caso della saga di Lara Croft, però, la questione assume un peso particolare, perché tocca da vicino il rapporto tra la serie e il suo pubblico più fedele.

La reazione dei fan storici di Lara Croft

A esprimere il dissenso più forte sono i fan di lungo corso della serie legata alle gesta di Lara Croft. Sono loro ad aver puntato il dito contro il Focus, giudicandolo un’aggiunta che non convince e che, nella loro percezione, si allontana da ciò che hanno sempre apprezzato del franchise. Il tono delle critiche è duro e lascia intendere quanto la questione sia sentita da chi accompagna l’eroina da anni.

Dall’altra parte c’è la volontà degli sviluppatori di rinnovare la formula introducendo una componente ruolistica all’interno di Tomb Raider Legacy of Atlantis. Il risultato è una community spaccata in due, con il nuovo sistema che è diventato il simbolo stesso del confronto tra tradizione e cambiamento. Le nuove meccaniche RPG del gioco continuano così a dividere gli appassionati, e il Focus resta l’elemento più contestato dai veterani della saga.

Fonte: TecnoAndroid