Spider-Man: Brand New Day potrebbe tornare con scene inedite

Spider Man: Brand New Day potrebbe presto tornare nelle sale con una versione arricchita da nuove sequenze e scene eliminate. Il film occupa già il terzo posto tra i titoli con i maggiori incassi a livello mondiale, eppure Marvel Studios sembra avere tutta l’intenzione di spingerlo ancora più in alto. La coproduzione con Sony sarebbe infatti al centro di una riedizione cinematografica pensata per offrire al pubblico materiale mai visto prima, un’operazione che punta a sfruttare fino in fondo il successo già ottenuto al botteghino.

Il progetto, diretto da Destin Daniel Cretton, dovrebbe includere diversi contenuti extra al momento del suo ritorno. Tra questi spicca quello di cui si parla ormai da tempo, cioè il taglio che riguarda Rosario Dawson. Un dettaglio che da solo basta ad attirare l’attenzione di chi segue con passione l’universo Marvel e aspetta da mesi di vedere quella sequenza sul grande schermo.

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Il cameo di Rosario Dawson nei panni di Claire Temple

L’attrice aveva girato un breve cameo interpretando Claire Temple, lo stesso personaggio che il pubblico aveva conosciuto nella saga dei Defenders prodotta da Netflix. La scena però non è mai arrivata nel montaggio finale. Gli sceneggiatori del film avevano già spiegato in passato dove si collocava questo momento all’interno della storia: subito dopo un violentissimo scontro con Scorpion, quando Claire aiuta Peter Parker a raggiungere l’ospedale.

Era stata proprio la Dawson a rivelare il taglio all’inizio di quest’anno durante una convention. In quell’occasione l’attrice non aveva nascosto quanto fosse rimasta delusa nello scoprire che la sua parte era stata esclusa dalla versione definitiva. Una delusione comprensibile, visto il legame che molti spettatori hanno con il personaggio. La possibile nuova edizione di Brand New Day potrebbe finalmente restituire quella sequenza ai fan che speravano di vederla, dando così un senso a un lavoro rimasto fino ad oggi nel cassetto.

Altre scene tagliate e attori spariti dal montaggio

Non è ancora chiaro quale altro materiale potrebbe trovare spazio nella riedizione. Qualche indizio però esiste. Billy Clements, interprete di Ramrod, aveva raccontato che diverse delle sue scene erano state eliminate. L’attore era poi andato oltre, spiegando che anche alcuni interpreti più “riconoscibili” erano stati tagliati completamente dal film. Parliamo quindi non di semplici ritocchi ma di presenze scomparse del tutto dalla pellicola arrivata nei cinema.

Sembra piuttosto probabile che proprio questi frammenti possano essere recuperati per la nuova versione del film. Per ora comunque mancano conferme ufficiali sulle modalità con cui avverrebbe il ritorno in sala, e Sony non si è ancora espressa sulla notizia. Al momento tutto quello che circola sul nuovo Spider Man va dunque preso con la dovuta cautela, in attesa che le due case di produzione chiariscano tempi e contenuti dell’operazione.

Nel frattempo Marvel ha appena riportato al cinema un altro dei suoi titoli più amati. Avengers: Endgame Encore è attualmente in programmazione nelle sale e propone diverse scene aggiuntive rispetto all’uscita originale. Questi contenuti inediti non sono stati inseriti a caso, perché servono a preparare il terreno per Avengers: Doomsday, il prossimo grande capitolo corale dello studio, atteso nei cinema a dicembre.

Fonte: TecnoAndroid