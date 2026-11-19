Per festeggiare il 25° anniversario di Xbox, Microsoft ha deciso di riportare sugli schermi qualcosa che molti appassionati ricordano bene, cioè le animazioni d’avvio delle console del passato. L’annuncio è arrivato il 15 novembre 2026 e riguarda tutti i possessori di Xbox Series X|S e Xbox One, che nelle prossime ore riceveranno un aggiornamento pensato proprio per questa ricorrenza. In pratica le impostazioni del sistema si arricchiranno di una nuova opzione che permette di scegliere quale sequenza vedere al momento dell’accensione, pescando tra quelle delle generazioni precedenti, compresa la ormai storica animazione della prima Xbox.

Si tratta di un intervento piccolo sul piano tecnico ma con un peso simbolico evidente. L’animazione di avvio è quella breve sequenza che accompagna l’accensione della macchina, pochi secondi che però per tanti giocatori sono diventati un ricordo preciso, legato a serate passate davanti alla TV e a intere stagioni videoludiche. Poterla personalizzare significa dare a chi usa le console attuali la possibilità di rivivere quei momenti senza dover rispolverare l’hardware originale.

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Cosa cambia con l’aggiornamento per Xbox Series X|S e Xbox One

Il funzionamento è piuttosto semplice. Una volta installato il pacchetto, all’interno del menu Sistema delle impostazioni comparirà la nuova voce dedicata all’animazione di avvio. Da lì sarà possibile selezionare la sequenza preferita tra quelle messe a disposizione da Microsoft, e la scelta verrà poi mostrata a ogni accensione della console. Non serve installare nulla di aggiuntivo né passare per procedure complicate, perché tutto passa attraverso il normale aggiornamento di sistema.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la distribuzione avverrà in modo progressivo. Le informazioni diffuse parlano dell’arrivo dell’update nel corso della notte, mentre il messaggio ufficiale pubblicato sui canali social di Xbox fa riferimento a un rilascio graduale durante la giornata. Il senso comunque non cambia, nel giro di poche ore tutte le console Xbox della generazione attuale e di quella precedente dovrebbero ricevere la novità. Chi non la trovasse subito disponibile dovrà semplicemente pazientare un po’, visto che il rollout non raggiunge tutti nello stesso istante.

Vale la pena sottolineare che l’aggiornamento non è riservato soltanto alle macchine più recenti. Anche chi gioca ancora su Xbox One potrà sfruttare la funzione, una scelta che allarga parecchio la platea interessata e che rende la celebrazione accessibile a una fetta ampia della community.

Le animazioni disponibili tra passato e presente

La parte più interessante riguarda naturalmente il catalogo delle sequenze selezionabili. Al centro di tutto c’è il ritorno dell’animazione originale della prima Xbox, quella che ha accompagnato il debutto di Microsoft nel mondo delle console e che oggi rappresenta un pezzo di storia del marchio. Accanto a questa, l’azienda ha incluso le animazioni delle console successive, così da coprire diverse epoche della famiglia Xbox.

Nel messaggio di annuncio Microsoft ha citato esplicitamente anche due ulteriori animazioni legate a Xbox 360, che si affiancano a quella storica della prima console. Le informazioni circolate parlano inoltre di due nuove animazioni dal taglio più moderno, pensate per chi preferisce un’estetica in linea con le macchine attuali. Il risultato è una selezione che mescola nostalgia e aggiornamento grafico, lasciando a ciascun giocatore la libertà di scegliere lo stile che sente più vicino.

Lo stesso post ufficiale mostra in anteprima le varie animazioni in arrivo e si chiude con un ringraziamento rivolto a tutti i giocatori per aver fatto parte dei 25 anni di Xbox, il traguardo che ha dato origine all’intera iniziativa.

Fonte: TecnoAndroid