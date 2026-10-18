AI fondamentale: un italiano su due la usa tutte le settimane

Quasi un italiano su due ricorre ogni settimana all’intelligenza artificiale e questo numero racconta meglio di tante analisi quanto la tecnologia sia ormai entrata nella vita di tutti i giorni. Fra venti o trent’anni potrebbe essere ricordata come la grande rivoluzione di questo decennio oppure, secondo i più pessimisti, come l’inizio di una catastrofe. Comunque la si pensi, l’AI ha già cambiato in profondità le nostre abitudini quotidiane e continua a farlo a un ritmo che pochi avrebbero immaginato soltanto qualche anno fa.

Per molti il primo contatto con questi strumenti è stato quasi un gioco. Si chiedeva di scrivere una mail un po’ più formale, di creare un’immagine curiosa o di sbrigare in fretta una piccola incombenza in ufficio. Oggi però lo scenario appare diverso e decisamente più interessante da osservare. L’AI non viene più percepita soltanto come un modo per guadagnare qualche minuto ma come qualcosa di più vicino alla sfera personale.

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Da strumento di lavoro a consulente sempre disponibile

Il cambiamento più evidente riguarda il modo in cui gli italiani si rivolgono a questa tecnologia. Sono sempre di più le persone che la interrogano per ottenere spiegazioni su un tema poco chiaro, per approfondire un argomento che incuriosisce o addirittura per confrontarsi prima di prendere una decisione. In pratica l’intelligenza artificiale sta assumendo i contorni di un assistente molto più intimo di quanto ci si sarebbe potuti aspettare all’inizio, una sorta di consulente pronto a rispondere a qualsiasi ora del giorno e della notte.

È proprio questa disponibilità costante a renderla così attraente. Non servono appuntamenti né lunghe ricerche tra pagine e documenti, basta formulare una domanda e la risposta arriva in pochi secondi. Una comodità che spiega bene perché l’uso settimanale sia cresciuto fino a coinvolgere quasi metà della popolazione adulta e perché lo strumento stia diventando una presenza fissa nella routine di tante famiglie.

Naturalmente il fenomeno porta con sé anche qualche interrogativo. Si tratta di un bene oppure di un male? Probabilmente la risposta sta nel mezzo e dipende soprattutto da come viene utilizzata. Conservare la propria capacità di analisi rimane fondamentale, così come mantenere un minimo di attenzione verso ciò che viene suggerito. Affidarsi ciecamente a questa tecnologia rappresenta un rischio concreto ed è un aspetto che andrebbe tenuto sempre a mente, soprattutto quando le scelte in gioco sono importanti.

Cosa racconta il Samsung Trend Radar 2026

A fotografare questa trasformazione è il nuovo Samsung Trend Radar 2026, un’indagine pensata proprio per capire come stiano evolvendo le abitudini digitali nel nostro Paese. Lo studio è stato realizzato da Toluna nel settembre 2026 e ha coinvolto un campione di 1.000 maggiorenni, offrendo così uno spaccato piuttosto ampio del rapporto tra gli italiani e gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Il quadro che emerge dalla ricerca conferma una tendenza ormai difficile da ignorare. L’AI non è più confinata agli addetti ai lavori o agli appassionati di tecnologia ma si sta diffondendo in modo trasversale, entrando nelle conversazioni, nelle ricerche e perfino nei momenti di indecisione. Il passaggio da semplice supporto per scrivere testi o generare immagini a interlocutore con cui ragionare segna un salto di qualità nel modo di percepire questi sistemi.

Secondo il Samsung Trend Radar 2026 quasi un italiano su due utilizza ormai l’intelligenza artificiale con cadenza settimanale, un dato che restituisce con chiarezza la portata del fenomeno. Molti la consultano per chiedere chiarimenti, altri per approfondire argomenti di ogni genere e una parte crescente la interpella prima di compiere una scelta, trattandola come un consigliere sempre a portata di mano.

Fonte: TecnoAndroid