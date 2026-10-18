Stress e decisioni: sotto pressione temiamo meno le perdite

Lo stress cambia il modo in cui le persone valutano il rischio, e lo fa in una direzione che a prima vista può sembrare controintuitiva. Uno studio ha mostrato che quando una scelta va presa sotto pressione l’avversione alla perdita si attenua, tanto che l’eventualità di perdere qualcosa viene percepita come meno negativa rispetto a una situazione più tranquilla. In altre parole la tensione non rende soltanto più frettolosi ma modifica proprio il peso che si attribuisce alle possibili conseguenze di una decisione.

L’aspetto più interessante è che questa alterazione non è rimasta una semplice intuizione. È stata misurata con un esperimento basato su calcoli da svolgere con tempi misurati, quindi con un limite preciso entro cui arrivare a una risposta. È proprio questo vincolo a creare la condizione di pressione che rende il fenomeno osservabile e soprattutto quantificabile, trasformando una sensazione comune in qualcosa di concreto da analizzare con i numeri.

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Perché le perdite pesano più dei guadagni

Per cogliere la portata del risultato bisogna partire da un concetto che sta alla base della finanza comportamentale, ossia l’avversione alla perdita. Si tratta della tendenza a considerare le perdite più pesanti dei guadagni. Una perdita, insomma, lascia un segno più profondo rispetto a una vincita, e questo squilibrio finisce per orientare molte delle scelte quotidiane, spesso senza che ce ne rendiamo conto.

È un meccanismo che di solito spinge verso la prudenza. Davanti a un’opzione incerta il timore di rimetterci tende a prevalere sulla prospettiva di un vantaggio, e così si preferisce restare sul sicuro. Proprio per questo la finanza comportamentale lo considera un punto di partenza fondamentale per spiegare come ragioniamo quando ci sono in gioco soldi, opportunità o semplicemente qualcosa a cui teniamo. Ed è qui che entra in scena la pressione, capace di mettere in discussione questa tendenza così radicata.

Cosa succede alle decisioni prese sotto pressione

Lo studio suggerisce che quando le decisioni arrivano in condizioni di stress quel freno naturale perde parte della sua forza. Il rischio, che normalmente appare come qualcosa da evitare, viene vissuto come meno minaccioso. Non significa che sparisca la percezione del pericolo, ma che la sua carica negativa si riduce, e di conseguenza diventa più facile accettare un’opzione incerta che in un altro momento sarebbe stata scartata senza esitazioni.

Il cambiamento riguarda quindi il modo stesso di stimare il rischio. Sotto pressione la bilancia interiore che mette da una parte le possibili perdite e dall’altra i possibili guadagni si sposta, e il piatto delle perdite pesa un po’ meno di quanto farebbe normalmente. È un’alterazione sottile, che difficilmente si nota mentre accade, perché chi decide in fretta tende a concentrarsi sul problema da risolvere più che sul proprio modo di ragionare.

Il valore dei calcoli a tempo

La scelta di costruire l’esperimento attorno a calcoli con tempi definiti non è casuale. Imporre una scadenza permette di riprodurre in modo controllato quella sensazione di urgenza che accompagna molte situazioni reali, e allo stesso tempo consente di confrontare i comportamenti in modo rigoroso. Grazie a questa impostazione l’effetto dello stress sull’avversione alla perdita non resta un’ipotesi generica ma diventa un dato che si può misurare.

Proprio il fatto di aver reso quantificabile questa alterazione rappresenta il cuore del lavoro. Per la prima volta il legame tra pressione e percezione del rischio viene descritto attraverso un meccanismo matematico preciso, capace di mostrare come lo stress attenui l’avversione alla perdita e porti a giudicare il rischio meno negativo di quanto accadrebbe in condizioni normali.

Fonte: TecnoAndroid