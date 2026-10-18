Alfa Romeo Cuorerosso, il concept che ha stregato Clarkson

Sono bastate quattro parole a Jeremy Clarkson per mandare in fibrillazione gli appassionati del Biscione: “Quella nuova Alfa. Wow”. Il riferimento è alla Alfa Romeo Cuorerosso, il prototipo che ha conquistato il celebre giornalista britannico e che ha riacceso i sogni di chi aspetta da tempo una sportiva di razza firmata Arese. Per chi segue il mondo dei motori il personaggio non ha bisogno di grandi presentazioni, ma vale la pena ricordare chi sia. Clarkson è diventato un’icona da conduttore televisivo e giornalista, soprattutto grazie a programmi cult come Top Gear sulla BBC, per poi ricoprire diversi ruoli nell’industria dei media e dell’intrattenimento.

Con tutto il rispetto per i volti noti della TV di casa nostra, nessuno ha avuto lo stesso impatto sul mercato automobilistico internazionale. Il suo stile fuori dagli schemi, condito da un umorismo tipicamente british, ha conquistato milioni di cultori delle quattro ruote. Fin dalle prime stagioni di Top Gear il conduttore non ha mai nascosto un amore sconfinato per le auto italiane, con un debole particolare per la Casa di Arese. Resta memorabile la sua frase secondo cui non si può dire di essere veri appassionati di motori finché non si è posseduta almeno un’Alfa Romeo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il colpo di fulmine per la Cuorerosso

Nel corso della sua vita Clarkson ha guidato parecchie Alfa Romeo d’epoca, eppure è rimasto piacevolmente colpito dall’ultimo prototipo presentato al Salone dell’Auto di Parigi del 2026. La Cuorerosso, con il suo design da gran turismo 2+2, richiama alla memoria le vecchie glorie del marchio grazie alla calandra triangolare illuminata e a una verniciatura davvero particolare chiamata “Liquid Red Ink”. Questo esercizio di stile ha risvegliato l’animo dei puristi della casa milanese, rimasti da tempo senza una vera sportiva in gamma.

Considerando la stima che il giornalista inglese nutre da sempre per il marchio, non stupisce che l’elegante concept car abbia catturato la sua attenzione. Basta poco per restare affascinati da una scultura su ruote che sembra ignorare le mode del momento. Pur trattandosi di un prototipo le misure sono piuttosto realistiche, con circa 4,7 metri di lunghezza, 1,95 metri di larghezza e 1,30 metri di altezza. Quel commento così asciutto racconta già molto del lavoro svolto dai designer di Arese.

Tecnica raffinata e uno sguardo alla tradizione

Sotto il cofano la Alfa Romeo Cuorerosso monta un motore ibrido V6 biturbo da 2,9 litri abbinato alla trazione integrale Q4. Completano il quadro i freni carboceramici, le sospensioni pneumatiche e la tecnologia steer by wire. La linea si colloca a metà strada tra una coupé e una berlina, mentre l’abitacolo è stato pensato attorno alle esigenze di chi guida. Il risultato è un vero manifesto della tradizione pionieristica del Biscione.

Il marchio, che fa parte dell’universo Stellantis, non prevede di portare la Cuorerosso direttamente in produzione, ma il suo aspetto anticipa il linguaggio stilistico dei prossimi modelli. Le forme sinuose che ricordano le creazioni di Pininfarina si fondono con la forza delle linee posteriori tipiche di Zagato e Bertone, il tutto reinterpretato in chiave moderna. Proprio per questo il prototipo svelato a Parigi viene già considerato un piccolo capolavoro tricolore. A muovere tutto c’è inoltre la piattaforma Giorgio Evo, un dettaglio che lascia intravedere un possibile legame con l’attesa nuova Giulia.

Fonte: TecnoAndroid