AI Act, l’etichetta IA non basta: la sfida è la provenienza

L’AI Act impone regole di trasparenza sui contenuti sintetici, eppure la classica etichetta “generato dall’IA” da sola non basta a dire se un testo, un’immagine o un video meritino davvero fiducia. Il punto è proprio questo. Sapere che dietro un contenuto c’è una macchina rappresenta un primo passo utile, ma non spiega da dove arrivi quel materiale, chi lo abbia toccato lungo il percorso e chi debba risponderne. La normativa europea ha acceso un faro sulla questione e adesso il dibattito si sposta su un terreno più ampio e decisamente più interessante.

Un’etichetta funziona un po’ come un cartellino appeso a un prodotto. Informa, certo, ma si limita a una dichiarazione secca che non racconta la storia dell’oggetto. Nel caso dei contenuti digitali quella storia conta parecchio, perché un file può nascere in un modo, essere modificato più volte, passare di mano in mano e arrivare al pubblico con un aspetto molto diverso da quello originario. Fermarsi alla semplice indicazione “generato dall’IA” significa quindi fotografare un solo istante di un percorso molto più lungo.

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Perché la trasparenza dell’AI Act non coincide con l’affidabilità

C’è una differenza sottile ma importante tra trasparenza e affidabilità. La prima riguarda la possibilità di sapere che un contenuto è stato prodotto con strumenti di intelligenza artificiale. La seconda invece tocca una domanda più profonda, cioè se quel contenuto possa essere considerato attendibile. Le due cose non vanno automaticamente di pari passo. Un’immagine sintetica regolarmente segnalata può comunque risultare ingannevole, mentre un materiale creato con l’aiuto di un algoritmo può essere del tutto corretto e verificato.

Ecco perché l’obbligo previsto dall’AI Act viene visto come una base necessaria ma non sufficiente. Il regolamento chiede chiarezza sui contenuti sintetici e questo è già un risultato concreto. Tuttavia chi legge, guarda o condivide ha bisogno di qualcosa in più per orientarsi davvero. Serve capire il contesto, le trasformazioni subite e i passaggi che hanno portato quel contenuto fino allo schermo.

La provenienza dei contenuti come infrastruttura di fiducia digitale

La nuova frontiera si chiama provenienza dei contenuti. L’idea è ricostruire in modo ordinato tutto ciò che riguarda un file, a partire dalla sua origine. Poi vengono le modifiche intervenute nel tempo, i controlli effettuati per verificarne la qualità e infine le responsabilità di chi lo ha creato, alterato o diffuso. Messi insieme, questi elementi compongono una sorta di carta d’identità che accompagna il contenuto lungo tutto il suo viaggio.

Non si tratta più soltanto di apporre un bollino. L’obiettivo è trasformare la provenienza in una vera infrastruttura di fiducia digitale, qualcosa di stabile e strutturato su cui piattaforme, professionisti e cittadini possano appoggiarsi. In questo scenario l’etichetta resta, ma diventa solo uno dei tasselli di un sistema più completo, capace di dare risposte che una semplice dicitura non può offrire.

Il cambio di prospettiva è evidente. Dalla domanda su chi o cosa abbia prodotto un contenuto si passa a un’analisi dell’intera filiera, che comprende la nascita del materiale, i ritocchi successivi, le verifiche svolte e i soggetti chiamati a risponderne. È su questa ricostruzione di origine, modifiche, controlli e responsabilità che si gioca la partita della fiducia nei contenuti sintetici regolati dall’AI Act.

Fonte: TecnoAndroid