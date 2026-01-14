AGIBOT presenta quattro nuovi robot: ecco i dettagli

In un contesto in continuo cambiamento, AGIBOT ha giocato una carta diversa dalle altre. Invece di parlare di ciò che potrebbe arrivare domani, ha portato sul palco del CES 2026 ciò che, a suo dire, è già pronto oggi. Robot funzionanti, pensati per lavorare, interagire e muoversi in ambienti reali. Il messaggio è stato piuttosto diretto: mentre molte piattaforme di robotica umanoide sono ancora in fase di sviluppo, AGIBOT sostiene di aver già superato quel confine critico che separa la ricerca dalla produzione. L’azienda parla di migliaia di unità consegnate, circa 5.000 secondo i dati diffusi, e di una filiera produttiva già avviata. A tal proposito, la gamma presentata negli Stati Uniti copre scenari molto diversi, ma con un filo conduttore chiaro: l’idea che i robot non debbano essere specialisti estremi, ma strumenti adattabili. I modelli pensati per l’interazione con il pubblico, come quelli della serie A2, puntano su una presenza fisica simile a quella umana e su movimenti fluidi, abbastanza naturali da non risultare stranianti.

AGIBOT: ecco i dettagli emersi sui suoi nuovi robot

Accanto a tali modelli, l’azienda propone soluzioni ancora più compatte (serie X2), pensate per un contatto ravvicinato con le persone. Qui il focus non è la forza o la dimensione, ma l’espressività e la sicurezza in ambienti condivisi, come scuole, laboratori o spazi espositivi. È una scelta che riflette un cambio di prospettiva: l’umanoide non come macchina imponente, ma come presenza integrata nel quotidiano.

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Il discorso cambia quando si passa all’ambito industriale. I robot della serie G2 hanno un’impostazione decisamente più robusta e funzionale. Progettata per affrontare compiti ripetitivi e potenzialmente rischiosi. In tal caso l’obiettivo non è imitare l’essere umano, ma sostituirlo dove la fatica, la precisione e la sicurezza diventano fattori critici. Completano il quadro i robot quadrupedi (serie D1), pensati per muoversi in ambienti complessi e irregolari, dove ruote e forme umanoidi faticano a operare. Un richiamo evidente ai robot “cane” già noti, ma inseriti in una strategia più ampia.

Con tali premesse, AGIBOT sembra voler dimostrare che il vero salto non è creare il robot più avanzato in assoluto, ma costruire un ecosistema di macchine abbastanza mature da uscire dalla dimensione sperimentale e iniziare a far parte, in modo stabile, dei contesti lavorativi e sociali.