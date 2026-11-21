L’intelligenza artificiale sta cambiando in profondità il modo in cui vengono condotti gli attacchi informatici, e a sottolinearlo è chi oggi ha in mano la guida dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Andrea Quacivi, al vertice dell’ACN da giugno, osserva come gli agenti AI stiano rendendo l’offensiva cyber molto più accessibile rispetto al passato. Operazioni che fino a pochi anni fa richiedevano competenze elevate, tempo e risorse adesso possono essere automatizzate con costi decisamente più bassi.

Il cuore del ragionamento sta tutto qui, in questa soglia d’ingresso che si è abbassata parecchio. Se prima colpire un bersaglio significava mettere insieme persone preparate e settimane di lavoro, oggi una parte di quel percorso può essere delegata alle macchine. Ed è proprio questa facilità a preoccupare chi si occupa di cybersicurezza a livello nazionale.

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Vulnerabilità trovate più in fretta e danni sproporzionati

Secondo Quacivi la diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale ha accelerato in modo evidente due momenti chiave, cioè l’individuazione delle vulnerabilità e la preparazione vera e propria degli attacchi. In passato trovare un punto debole da sfruttare poteva rivelarsi un’attività lunga e costosa. Oggi invece alcuni passaggi possono essere affidati a sistemi automatici che lavorano al posto dell’uomo e lo fanno con una rapidità prima impensabile.

Interpellato sulla possibilità che con poche migliaia di euro si riescano a provocare danni economici enormemente superiori, il direttore dell’ACN ha risposto che lo scenario è diventato molto più plausibile. Una sproporzione tra investimento e impatto che fotografa bene il nuovo equilibrio tra chi attacca e chi deve difendersi.

Difesa, cooperazione e il tecnopolo di Bologna

Questo non vuol dire, per Quacivi, che i governi siano condannati a subire passivamente l’evoluzione delle minacce. L’Italia, l’Unione europea e i Paesi del G7 starebbero rafforzando le proprie capacità di difesa e resilienza, anche grazie a una cooperazione internazionale più stretta. Il direttore richiama poi la capacità computazionale di cui l’Agenzia dispone attraverso il tecnopolo di Bologna, insieme ai poteri regolatori che sono stati attribuiti all’ACN.

Una fetta importante del lavoro riguarda lo scrutinio tecnologico e la certificazione di prodotti e servizi digitali, compresi quelli basati sul cloud. Un’attività meno visibile rispetto alla risposta agli incidenti ma altrettanto centrale, perché passa da qui il controllo su ciò che entra nelle infrastrutture del Paese.

Sovranità tecnologica e il nodo delle competenze

Sul fronte della sovranità tecnologica europea Quacivi guarda ai lavori in corso a Bruxelles sul futuro quadro normativo comunitario. La sua posizione è che l’Europa dovrebbe poter pretendere maggiori garanzie dai fornitori stranieri, spingendosi quando serve fino all’analisi del codice sorgente. Un passo che darebbe alle autorità europee uno strumento di verifica molto più incisivo sulle tecnologie che arrivano dall’esterno.

In casa nostra resta invece aperto il dibattito sulla frammentazione delle competenze cyber, distribuite tra ACN, intelligence, Polizia Postale, Difesa e altri organismi dello Stato. Quacivi non condivide del tutto l’idea che la soluzione debba passare per un comando unico. Come esempio porta il modello del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, dove amministrazioni diverse condividono informazioni e coordinano le proprie attività senza essere state accorpate in un’unica struttura.

Fonte: TecnoAndroid