Agente AI per lo shopping: non c’è trasparenza e fiducia

Il lancio di nuovi agenti AI per lo shopping riaccende il dibattito sul rapporto tra piattaforme e consumatori. L’automazione promette comodità, ma aumenta anche l’asimmetria informativa. Gli utenti delegano decisioni complesse a sistemi opachi. Questo sposta potere economico verso chi controlla i dati. Le associazioni dei consumatori temono un cambiamento silenzioso delle regole. Il rischio è una personalizzazione spinta che penalizza chi può spendere di più. Prezzi adattivi e suggerimenti mirati diventano strumenti di influenza. La linea tra aiuto e manipolazione appare sempre più sottile. Il modello di business delle grandi piattaforme resta centrale nella discussione.

Gran parte dei ricavi deriva dai venditori e dalla pubblicità. Questo crea potenziali conflitti di interesse strutturali. La fiducia degli utenti diventa quindi un elemento fragile. Anche per questo emergono nuove realtà alternative. Startup indipendenti puntano su strumenti di confronto trasparenti. L’obiettivo è aiutare a risparmiare, non a massimizzare il carrello. Soluzioni basate su linguaggio naturale e analisi visiva crescono rapidamente. Offrono confronti di prezzo e alternative usate. Il mercato sembra pronto a premiare approcci più neutrali

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L’agente AI per lo shopping di Google accusato di profilazione

Le critiche sono esplose dopo l’annuncio del nuovo Universal Commerce Protocol di Google. L’iniziativa è pensata per agenti di shopping basati su intelligenza artificiale. Secondo Groundwork Collaborative, il sistema favorirebbe pratiche discutibili. La direttrice Lindsay Owens parla di una minaccia per i consumatori. L’analisi si basa su documenti tecnici e roadmap interne. Gli agenti AI potrebbero analizzare le chat degli utenti. Da queste informazioni verrebbe dedotta la disponibilità economica. Il risultato sarebbe un upselling altamente personalizzato.

Owens definisce questo approccio prezzi di sorveglianza. Nei documenti si citano funzioni di supporto all’upselling per i commercianti. Questi strumenti aiuterebbero a promuovere prodotti più costosi. Vengono citate anche dinamiche legate a sconti e programmi fedeltà. Il CEO Sundar Pichai aveva menzionato queste funzioni pubblicamente. Un ulteriore punto critico riguarda il consenso degli utenti. Alcuni passaggi suggerirebbero di semplificare eccessivamente le schermate di autorizzazione. Questo verrebbe fatto nascondendo la complessità del trattamento dati. Google ha respinto con decisione tutte le accuse. L’azienda afferma che le proprie policy vietano prezzi maggiorati. I commercianti non possono mostrare importi superiori ai loro siti. Secondo Google, l’upselling indica solo opzioni premium facoltative. La funzione Direct Offers sarebbe orientata agli sconti. Anche la questione del consenso viene chiarita. La semplificazione servirebbe a evitare troppe richieste separate.