Acer al CES 2026: portatili Intel Core Ultra Series 3 tra AI e design

Acer si prepara a presentare le sue ultime novità per il settore computer. Al CES 2026, infatti, l’azienda ha mostrato le sue nuove carte vincenti nel mondo dei portatili, puntando tutto sui processori Intel Core Ultra Series 3. Acer non si limita a proporre hardware potente, ma cerca di bilanciare performance, intelligenza artificiale in locale e design curato. Non si tratta solo di dispositivi veloci: Acer vuole portare un’esperienza completa, accessibile e versatile. Nel dettaglio, la nuova gamma Aspire, con i modelli Aspire 14 AI e Aspire 16 AI, punta a diventare il portatile “tuttofare” per chi studia, lavora o vuole un dispositivo affidabile anche per la creatività leggera. A seconda delle configurazioni, si può arrivare a processori Core Ultra 9 386H, 32 GB di RAM e 2 TB di SSD PCIe Gen 4, con display fino a 120 Hz e risoluzione WUXGA. Acer offre sia il classico LCD IPS sia l’opzione OLED con touch. La scocca è leggera, ma resistente e la cerniera si apre fino a 180 gradi.

Acer: ecco i dettagli sui nuovi portatili con Intel Core Ultra Series 3

Se gli Aspire si rivolgono a un pubblico più generalista, la linea Swift AI fa un passo oltre, mirando a creator e professionisti esigenti. Swift 16 AI è il modello top, con CPU fino a Core Ultra X9 388H, grafica Intel Arc B390 e uno schermo OLED 3K da 16 pollici certificato VESA DisplayHDR True Black. Il touchpad aptico più grande al mondo, compatibile con penna MPP 2.5, è pensato per interagire con AI e strumenti creativi direttamente dal laptop. Audio DTS:X Ultra, webcam FHD IR e connettività completa con Wi-Fi 7 e Thunderbolt 4 rendono tali portatili una piattaforma completa per lavoro e intrattenimento.

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Anche Swift Edge e Swift Go puntano su leggerezza, autonomia e materiali premium. Ciò con chassis in lega di magnesio e acciaio dei modelli Edge garantisce robustezza certificata MIL-STD 810H. Mentre Swift Go combina display ad alta qualità, audio avanzato e apertura a 180 gradi, tutto in un formato sottile e portatile.

Tutti i nuovi portatili Core Ultra Series 3 arrivano certificati Copilot+ PC con Windows 11, permettendo di usare funzioni AI direttamente sul dispositivo, senza dipendere dal cloud. Funzioni come Click to Do, Copilot Voice e Copilot Vision rendono l’AI uno strumento quotidiano, affiancato da Intelligent Space, AcerSense e PurifiedView/Voice per videochiamate e gestione del sistema. My Key consente poi di richiamare rapidamente app o funzioni Copilot+, con traduzioni live e sottotitoli. Prezzi e disponibilità ufficiale non sono ancora dettagliati, ma Acer conferma che i nuovi portatili arriveranno nel secondo trimestre del 2026.