Acer al CES 2026 rinnova le linee Predator e Nitro spingendo su potenza e AI

Acer ha scelto il CES 2026 per rafforzare in modo deciso la propria proposta gaming, presentando una gamma articolata di nuovi laptop Predator e Nitro, affiancati da monitor e periferiche pensati per coprire esigenze molto diverse. Il filo conduttore è chiaro: prestazioni elevate, grafica di nuova generazione e un utilizzo sempre più centrale delle funzioni AI, grazie all’integrazione dei processori Intel Core Ultra Series 3 e delle GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop.

Predator Helios Neo 16S AI, il nuovo riferimento

Il modello di punta è Predator Helios Neo 16S AI, che combina un design sottile con componenti di fascia alta. All’interno trovano spazio CPU fino a Intel Core Ultra 9 386H e una GeForce RTX 5070 Laptop, il tutto racchiuso in uno chassis in metallo spesso appena 18,9 millimetri. Il display è un 16 pollici WQXGA OLED con supporto HDR, pensato per garantire contrasto elevato e una resa cromatica accurata.

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Particolare attenzione è stata riservata al raffreddamento, affidato a una ventola AeroBlade 3D di quinta generazione e all’uso di metallo liquido come interfaccia termica. La dotazione tecnica include fino a 64 GB di RAM DDR5, 2 TB di storage PCIe, webcam FHD IR, audio DTS:X Ultra, connettività Wi-Fi 6E Intel Killer e Thunderbolt 4. Il supporto ai Copilot+ PC su Windows 11 abilita funzioni AI locali gestite tramite Acer Intelligence Space.

Nitro V 16 AI e V 16S AI, gaming più accessibile

La serie Nitro amplia l’offerta verso un pubblico più ampio. Nitro V 16 AI può essere configurato con Intel Core Ultra 7 355 e RTX 5070 Laptop, arrivando a 32 GB di RAM e 2 TB di SSD. Non mancano webcam IR con shutter fisico e audio DTS:X Ultra. Nitro V 16S AI punta invece su una maggiore portabilità, con uno spessore inferiore ai 17,9 millimetri, mantenendo le stesse opzioni di CPU e GPU, display WUXGA da 16 pollici, tastiera RGB a quattro zone e Wi-Fi 6E.

Monitor e periferiche per completare l’ecosistema

Accanto ai laptop, Acer ha mostrato nuove periferiche Predator e Nitro. Spiccano l’headset Predator Galea 570 con tripla connettività, il mouse Predator Cestus 530 con sensore ad alta precisione e tre monitor gaming: Predator XB273U F6, capace di arrivare fino a 1.000 Hz, Predator X34 F3 QD-OLED ultrawide a 360 Hz e Nitro XV270X P con risoluzione 5K.

I laptop arriveranno nel secondo trimestre, le periferiche nel primo e i monitor nel terzo, con prezzi già comunicati per questi ultimi.