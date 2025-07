OnePlus 13S

La casa cinese prepara un evento congiunto per il lancio dei due smartphone. OnePlus 15 arriverà a ottobre, insieme alla versione Ace 6 destinata al mercato cinese.

OnePlus 15 e Ace 6: lancio simultaneo a ottobre

OnePlus presenterà per la prima volta insieme due modelli appartenenti a linee distinte, OnePlus 15 e OnePlus Ace 6. Secondo le ultime indiscrezioni, il lancio avverrà nel mese di ottobre 2025, durante un evento unico che segnerà un cambio di strategia rispetto agli anni passati. Negli ultimi cicli, infatti, la serie Ace veniva lanciata con tempistiche differenziate, spesso a distanza di mesi dalla serie principale.

Il OnePlus 15 sarà la nuova proposta di fascia alta del marchio per il mercato cinese, ma anche un’anteprima del modello destinato successivamente alla distribuzione globale. Il OnePlus Ace 6, invece, è un midrange pensato solo per il mercato cinese, che però in alcuni casi arriva anche in Europa con il rebranding nella serie Nord.

Cambiano i tempi, non le abitudini del mercato cinese

La scelta di presentare Ace 6 insieme a OnePlus 15 riflette la volontà del brand di ottimizzare la comunicazione e ridurre i tempi tra i vari lanci. Lo scorso anno, per esempio, OnePlus 13 fu svelato a ottobre, mentre per Ace 5 si dovette attendere dicembre. Unire le due linee in un singolo evento può portare maggiore coerenza alla gamma e facilitare la distribuzione nei diversi mercati.

Va ricordato che, in Cina, alcuni numeri vengono saltati per motivi culturali: per questo motivo non esiste un OnePlus 14, e si passa direttamente da 13 a 15. Lo stesso accade per altri brand locali, che evitano il numero 4 per via della sua somiglianza fonetica con la parola “morte” in cinese.

OnePlus 15: novità attese sul display e la batteria

Le prime anticipazioni parlano di un display leggermente più piccolo e meno risoluto rispetto a quello del OnePlus 13: si passerebbe da un pannello da 6,82 pollici QHD+ a uno da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K. Si tratterebbe di una scelta tecnica per migliorare consumi ed ergonomia, ma potrebbe far discutere.

In compenso, il nuovo modello dovrebbe introdurre una batteria inedita, descritta da alcune fonti come la migliore mai montata su uno smartphone OnePlus. Tra le novità, ci potrebbe essere anche l’assenza della collaborazione con Hasselblad, che aveva caratterizzato il comparto fotografico dei flagship recenti.

Non è escluso l’arrivo di una versione Pro, che potrebbe però essere annunciata solo a dicembre, in linea con le strategie di lancio scaglionato tipiche del brand.

Chip Qualcomm per entrambi i modelli

Sia OnePlus 15 che Ace 6 monteranno chip Qualcomm. Il top di gamma sarà probabilmente alimentato dal nuovo Snapdragon 8 Elite 2 SoC, mentre per l’Ace 6 si parla di un chip identificato dal codice SM8850, che potrebbe corrispondere al futuro Snapdragon 8s Gen 5, ancora non annunciato ufficialmente.

Anche se non ci sono conferme sulle configurazioni di memoria o sui dettagli della fotocamera, entrambi i dispositivi dovrebbero puntare su prestazioni elevate e autonomia ottimizzata, seguendo le linee guida tracciate dai modelli precedenti.