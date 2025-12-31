6G: l’amministrazione Trump corre veloce, svelate le frequenze

Come ben sapete, è un obiettivo ormai dichiarato degli Stati Uniti d’America quello di tornare un paese guida per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico sotto vari aspetti, sia il lato dell’innovazione ma anche il lato per quanto riguarda le catene produttive, non a caso il governo Trump si sta impegnando a stipulare accordi plurimiliardari con le aziende coinvolte.

Restando sempre in tema tecnologia, di recente la casa bianca ha rilasciato un documento all’interno del quale spiega brevemente quelle che sono le frequenze utili individuate per lo sviluppo e la messa in commercio del 6G, si tratta di un documento decisamente breve ma che anticipa in modo importante le tappe poiché la messa in commercio ufficiale della connettività dati di sesta generazione è prevista per il 2030, segnale evidente che la casa Bianca si sta muovendo d’anticipo sulla tematica.

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Le frequenze utilizzate

All’interno del documento viene citata una banda di frequenza che sarà compresa tra i 7,125 e i 7,4 GHz, si tratta del dettaglio di bande sfruttate attualmente da sistemi federali che però riceveranno l’obbligo di ricollocarsi entro i prossimi 12 mesi in modo da lasciare tale frequenza libera, questi ultimi dovranno presentare infatti dei piani che attestino che le nuove frequenze non comprometteranno la sicurezza nazionale, una volta ultimato il tutto si procederà verso i primi test.

Ma queste bande non saranno le uniche ad essere utilizzate dal momento che le altre frequenze che vengono viste come promettenti sono quelle a 2,69 e 2,9 GHz con l’intervallo 4,4 e 4,9 GHz.

Nello specifico, queste domande di frequenza sono state viste come quelle esigibili dal momento che offrirebbero un giusto connubio tra copertura e prestazioni, un elemento ormai ritenuto fondamentale per quanto riguarda le connettività dati di prossima generazione.

Pare ormai evidente che l’America voglia giocare d’anticipo su tutte le altre nazioni dal momento che i 5G ha mostrato come avere un’immediata disponibilità in termini di frequenze operative possa rappresentare uno slancio di mercato interessante in grado di trasformare la tecnologia in un vero proprio standard, desiderato da tutti.