Una mantide religiosa rimasta imprigionata nell’ambra per circa 98 milioni di anni è oggi considerata il più antico esemplare conosciuto di mantide capace di imitare una pianta. A rendere speciale questo piccolo insetto è un particolare che salta all’occhio guardando con attenzione il suo addome, dove compaiono delle estensioni dalla forma di foglia molto simili alle foglioline di un’antica selaginella, una pianta che all’epoca condivideva lo stesso ambiente dell’animale.

Il dettaglio non è affatto secondario. Quelle appendici non hanno l’aspetto di semplici irregolarità del corpo ma riproducono in maniera piuttosto fedele la vegetazione circostante, ed è proprio questa somiglianza a fare di questo insetto fossile il primo caso documentato di mantide che sfrutta il travestimento vegetale. Fino a oggi nessun esemplare più vecchio con una caratteristica del genere era stato individuato.

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Mantide religiosa nell’ambra: un travestimento vegetale nascosto nella resina

Per capire il peso della scoperta conviene partire dal concetto di mimetismo vegetale. Si tratta di una strategia in cui un animale assume l’aspetto di una pianta o di una sua parte, così da confondersi con l’ambiente e passare inosservato. Nel caso di questa mantide il trucco è affidato all’addome, decorato con quelle escrescenze fogliformi che ricordano da vicino la selaginella.

L’ambra ha fatto il resto. La resina che ha avvolto l’insetto lo ha conservato in condizioni tali da lasciare leggibili anche strutture delicate come queste estensioni, che altrimenti difficilmente avrebbero resistito allo scorrere di un arco di tempo così lungo. Senza questo tipo di conservazione un dettaglio così sottile sarebbe andato perso e con lui la possibilità di riconoscere il travestimento.

Colpisce soprattutto la precisione dell’imitazione. Non si parla di una vaga somiglianza cromatica o di una sagoma genericamente verde ma di forme che rimandano a un tipo preciso di pianta, la selaginella appunto, presente nello stesso periodo. È un indizio di quanto stretto potesse essere il legame tra questa mantide e la vegetazione in cui viveva.

Perché la mantide di 98 milioni di anni fa conta così tanto

Il primato cronologico è il punto centrale. Con i suoi 98 milioni di anni questo esemplare diventa il più antico esempio noto di mantide che imita una pianta, e questo significa che la capacità di mimetizzarsi tra le foglie era già presente in un’epoca lontanissima. L’insetto custodito nell’ambra offre quindi una testimonianza diretta di un comportamento difensivo, o forse predatorio, che oggi si tende ad associare a specie moderne.

Le estensioni sull’addome raccontano molto anche senza bisogno di altri elementi. Imitare la selaginella voleva dire con ogni probabilità sparire agli occhi di chi passava nelle vicinanze, che si trattasse di un nemico da evitare o di una preda da sorprendere. Un vantaggio non da poco per un animale di piccole dimensioni.

La scelta del modello da copiare, poi, non sembra casuale. La selaginella è una pianta antica e la mantide ne riprende proprio la forma delle foglie, segno che l’adattamento si era costruito attorno a un elemento ben preciso del paesaggio di allora. Questo insetto fossile finisce così per diventare una piccola finestra sul rapporto tra animali e piante in un passato remoto, conservata intatta dentro un frammento di ambra.

Resta il fatto più concreto di tutti. Sull’addome della mantide, imprigionata nella resina 98 milioni di anni fa, si distinguono ancora oggi le estensioni a forma di foglia che riproducono le foglioline della selaginella antica, ed è questo dettaglio a renderla la più antica mantide conosciuta capace di imitare una pianta.

Fonte: TecnoAndroid