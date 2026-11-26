Una banda di ransomware legata a oltre 40,5 milioni di dollari di riscatti, circa 35 milioni di euro, ha perso quattro dei suoi presunti membri chiave. Le autorità dell’Ucraina, in collaborazione con l’FBI, li hanno arrestati al termine di un’indagine durata due anni. L’organizzazione criminale, composta da almeno 27 persone provenienti da Ucraina, Kazakistan, Russia e altri Paesi, avrebbe estorto denaro ad almeno 28 aziende in giro per il mondo. Secondo gli investigatori il gruppo era collegato a una rete più ampia di oltre 60 membri attivi in otto giurisdizioni, tra cui ex affiliati della famigerata gang Conti.

La Polizia Nazionale ucraina spiega che i bersagli appartenevano ai settori petrolifero e del gas, farmaceutico, manifatturiero, della logistica e della finanza, senza dimenticare le infrastrutture critiche. Prima di colpire, i criminali studiavano con cura la situazione finanziaria delle vittime, il patrimonio, i dipendenti e le falle informatiche. L’obiettivo era sempre lo stesso, cioè rubare dati aziendali, cifrare i sistemi e incassare pagamenti in criptovaluta. Il capo facente funzioni della polizia, Maksym Tsutskiridze, ha dichiarato che le 28 aziende individuate hanno già versato più di 40,5 milioni di dollari, pari a circa 1,8 miliardi di grivne, e che l’entità complessiva del danno è ancora in fase di accertamento.

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Le vittime e il legame con Conti e BlackSuit

In uno degli attacchi gli hacker hanno sottratto 1,4 terabyte di dati a una società statunitense, estendendo poi l’offensiva ad altre aziende dello stesso gruppo. La richiesta iniziale era di 10 milioni di dollari, circa 8,6 milioni di euro, ma dopo le trattative la banda si è accontentata della metà. Gli atti giudiziari ucraini fanno i nomi di diverse vittime, tra cui Warren Oil Company, Maxxis International USA, Newpark Resources e Quantum Health. Warren Oil Company sarebbe stata colpita nell’agosto 2024 e avrebbe pagato 84,5 bitcoin, all’epoca circa 5 milioni di dollari. Newpark Resources avrebbe versato 1,5 milioni di dollari, circa 1,3 milioni di euro, nel dicembre 2024, mentre Quantum Health avrebbe pagato 5 milioni di dollari nel giugno 2026 a fronte di una richiesta iniziale di 15 milioni.

Gli atti indicano Chaos come il ransomware impiegato dall’organizzazione, anche se Maxxis International era stata rivendicata dalla gang BlackSuit nel novembre 2024. Conti ha chiuso i battenti nel maggio 2022 e i suoi membri si sono dispersi in gruppi più piccoli. Uno di questi è proprio BlackSuit, nato come Quantum nel gennaio 2022, poi diventato Royal e infine ribattezzato nel giugno 2023 dopo attacchi clamorosi come quello contro la città di Dallas, in Texas. Le autorità ucraine però non hanno confermato che i quattro arrestati siano ex membri di Conti né i loro legami individuali con BlackSuit o Chaos.

Finti tecnici e voci generate dall’intelligenza artificiale

Per entrare nelle reti aziendali i criminali si spacciavano per personale dell’assistenza IT, sfruttando una piattaforma sviluppata in proprio con messaggi vocali creati dall’intelligenza artificiale per automatizzare le chiamate truffaldine. Con il pretesto di un aiuto tecnico convincevano i dipendenti a rivelare le credenziali o a installare programmi di accesso remoto come TeamViewer e AnyDesk. In un caso documentato un complice teneva un impiegato al telefono mentre un altro si infiltrava nei sistemi, e la chiamata si chiudeva solo a intrusione riuscita. Gli atti parlano anche di pagine di phishing che imitavano le VPN aziendali e di numeri telefonici contraffatti. Nel caso di Warren Oil Company un dipendente avrebbe inserito le proprie credenziali in una pagina fasulla, consegnando poi anche il codice di autenticazione a due fattori.

Una volta dentro, la banda rubava informazioni sensibili e cifrava i file, paralizzando l’attività delle vittime con una doppia pressione fatta di dati bloccati e minaccia di pubblicarli. L’operazione congiunta ha portato a 66 perquisizioni simultanee tra Kiev e 11 regioni ucraine, con il sequestro di computer, telefoni, carte bancarie, quasi EUR 337.345 in contanti, circa 320.000 euro, e altri 20.000 euro. I quattro sospettati sono in custodia con l’accusa di partecipazione a organizzazione criminale e interferenza non autorizzata nei sistemi informatici, reati per cui rischiano fino a 15 anni di carcere. Le indagini proseguono per identificare altri membri della rete. La Polizia Nazionale ha diffuso anche un video con le immagini dei blitz, il denaro sequestrato e l’audio di una presunta telefonata estorsiva in cui veniva chiesto un riscatto di 15 milioni di dollari dopo il furto di oltre 1,5 terabyte di dati aziendali.

Fonte: TecnoAndroid