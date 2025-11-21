1Mobile, tutti i piani tariffari disponibili per gli utenti

1Mobile continua la sua scalata nel mercato delle telecomunicazioni italiano, proponendo sempre più tariffe esclusive per i clienti. I motivi per scegliere i piani tariffari di 1Mobile sono differenti. Innanzitutto si tratta di un operatore telefonico virtuale che si appoggia alla rete Vodafone, e di conseguenza questo è garanzia di una rete affidabile e di velocità elevate.

In secondo luogo, i prezzi delle promozioni sono molto competitivi, perché alcune tariffe riescono a offrire molti giga per navigare, a prezzi davvero ridotti. Oltre a questi motivi, altri riguardano invece i servizi extra e le promozioni che l’operatore mette a disposizione di nuovi e vecchi clienti. Per finire bisogna citare anche la trasparenza di 1Mobile e l’assenza di qualsiasi tipo di vincolo, se si sottoscrive una sua promozione.

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1Mobile, tutte le sue promozioni a disposizione

Le promozioni di 1Mobile a disposizione degli utenti sono le seguenti.

La prima tariffa da prendere in considerazione è Flash 120 Limited Edition, con cui avere a disposizione minuti illimitati, 40 SMS e 120 giga di Internet. Il costo è davvero folle, perché è di soli 5,99 € al mese.

Sempre sulla stessa tipologia di piano tariffario, l’operatore propone Speed 5G 150 Limited Edition, che prevede minuti illimitati, 50 SMS e 150 giga di Internet in 5G full Speed. In questo caso il costo del piano tariffario è di 5 euro per il primo mese, che diventano poi 6,99 € a partire dal secondo rinnovo.

Un’alternativa alla promozione precedente è invece Speed 5G 200 Limited Edition, che mette a disposizione minuti illimitati, 50 SMS e 200 giga di Internet in 5G full Speed. Anche in questo caso il primo mese ha un costo di soli 5 euro, mentre a partire dal secondo rinnovo si passa a 7,99 € al mese.

Un’altra promozione molto valida è infine Flash 5G 260, con minuti illimitati, 60 SMS e 260 giga di Internet in 5G full Speed. Il prezzo di questa tariffa è di 4,99 € per il primo mese, è di 8,99 € a partire dal secondo rinnovo.