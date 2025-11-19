1Mobile, scopri Flash 120 Limited Edition a un prezzo incredibile

L’ultima offerta disponibile con l’operatore 1Mobile è davvero da non perdere. L’operatore telefonico virtuale, si appoggia sulle infrastrutture di un altro operatore, che in questo caso è Vodafone. Questo per offrire dei servizi di qualità ai clienti.

Per questo motivo 1Mobile è conosciuto come uno dei più amati operatori telefonici virtuali presenti sul mercato. Oltre alla qualità dei servizi che vengono offerti, il gestore conta anche su tariffe a prezzi stracciati. I suoi piani tariffari sono infatti molto apprezzati sia per il loro contenuto, ovvero giga, minuti ed SMS sempre quantitativamente sufficienti, ma anche e soprattutto per i prezzi davvero folli.

Ecco Flash 120 Limited Edition di 1Mobile

la nuova tariffa di 1Mobile si chiama Flash 120 Limited Edition. Si tratta di una tariffa incredibile, con 120 giga di Internet, minuti illimitati e 40 SMS. Il costo del piano tariffario da non perdere è di soli 5,99 € al mese. Un costo davvero incredibile per tutto ciò che viene offerto. Mentre l’attivazione della tariffa è gratuita in portabilità.

Oltre alla promozione appena descritta, il gestore virtuale mette a disposizione di nuovi e vecchi clienti, altre promozioni esclusive. La prima da prendere in considerazione è Flash 5G 260, con cui avere 260 giga di Internet in 5G full Speed, minuti illimitati e 60 SMS. La tariffa per il primo mese ha un costo eccezionale di 4,99 €, che aumenterà a 8,99 € a partire dal secondo rinnovo.

Per quanto riguarda, invece, la linea Limited Edition, 1Mobile mette a disposizione altre due tariffe. La prima si chiama Speed 5G 150 Limited Edition, con 150 giga di Internet in 5G full Speed, minuti illimitati e 50 SMS. In questo caso il costo è di 5 € per il primo mese, mentre a partire dal secondo mese sarà di 6,99 €. La seconda si chiama Speed 5G 200 Limited Edition, con 200 giga di Internet in 5G full Speed, minuti limitati e 50 SMS. Anche per questa tariffa il primo mese si avrà un costo di soli cinque euro, mentre a partire dal secondo sarà di 7,99 € al mese.