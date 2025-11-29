1Mobile, scopri le incredibili promozioni per il Black Friday

Il Black Friday 2025 è finalmente arrivato, e ha portato con sé tanti sconti e tante novità. Le novità riguardano anche gli operatori telefonici, che sfruttano questo giorno di sconti per proporre nuove promozioni telefoniche ai propri clienti.

Un esempio concreto è dato da 1Mobile, operatore telefonico virtuale presente sul mercato italiano. Il gestore offre già ai propri clienti delle tariffe esclusive e a prezzi davvero contenuti. Con l’arrivo del Black Friday, questi sconti potrebbero aumentare, grazie all’introduzione di nuove tariffe telefoniche all inclusive a prezzi davvero da non perdere. Per il Black Friday sono state infatti introdotte due tariffe speciali in edizione limitata.

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1Mobile, nuove promozioni in occasione del Black Friday

Il Black Friday 2025 porta con sé tante novità, e 1Mobile ne approfitta per introdurre due nuove promozioni telefoniche che i clienti non possono davvero perdere.

La prima promozione da prendere in considerazione è Flash 5G 260 Black Friday Edition, con cui avere a disposizione 260 giga in 5G full Speed, minuti illimitati e 60 SMS. La tariffa in questione avrà un costo di soli 4,99 € per il primo mese. La particolarità sta nel primo rinnovo che sarà gratuito, mentre a partire dal terzo mese in poi la tariffa avrà un costo di 8,99 € al mese.

La seconda promozione telefonica da non perdere, si chiama Speed 5G 200 Black Friday Edition. In questo caso si avranno a disposizione 200 giga di Internet in 5G full Speed, minuti limitati e 50 SMS. Il costo della tariffa è di soli cinque euro per il primo mese. Anche in questo caso il primo rinnovo sarà gratuito, mentre a partire dal terzo mese il costo della tariffa sarà di 7,99 € al mese.

Quindi lo sconto di 1Mobile consiste nel rinnovo gratuito di queste tariffe, che hanno già di base un costo davvero contenuto. L’attivazione di una delle due promozioni telefoniche è gratuita in portabilità.