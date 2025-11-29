1Mobile, scopri le incredibili promozioni per il Black Friday

Il Black Friday 2025 è finalmente arrivato, e ha portato con sé tanti sconti e tante novità. Le novità riguardano anche gli operatori telefonici, che sfruttano questo giorno di sconti per proporre nuove promozioni telefoniche ai propri clienti.
Un esempio concreto è dato da 1Mobile, operatore telefonico virtuale presente sul mercato italiano. Il gestore offre già ai propri clienti delle tariffe esclusive e a prezzi davvero contenuti. Con l’arrivo del Black Friday, questi sconti potrebbero aumentare, grazie all’introduzione di nuove tariffe telefoniche all inclusive a prezzi davvero da non perdere. Per il Black Friday sono state infatti introdotte due tariffe speciali in edizione limitata.
1Mobile, nuove promozioni in occasione del Black Friday
Il Black Friday 2025 porta con sé tante novità, e 1Mobile ne approfitta per introdurre due nuove promozioni telefoniche che i clienti non possono davvero perdere.
La prima promozione da prendere in considerazione è Flash 5G 260 Black Friday Edition, con cui avere a disposizione 260 giga in 5G full Speed, minuti illimitati e 60 SMS. La tariffa in questione avrà un costo di soli 4,99 € per il primo mese. La particolarità sta nel primo rinnovo che sarà gratuito, mentre a partire dal terzo mese in poi la tariffa avrà un costo di 8,99 € al mese.
La seconda promozione telefonica da non perdere, si chiama Speed 5G 200 Black Friday Edition. In questo caso si avranno a disposizione 200 giga di Internet in 5G full Speed, minuti limitati e 50 SMS. Il costo della tariffa è di soli cinque euro per il primo mese. Anche in questo caso il primo rinnovo sarà gratuito, mentre a partire dal terzo mese il costo della tariffa sarà di 7,99 € al mese.
Quindi lo sconto di 1Mobile consiste nel rinnovo gratuito di queste tariffe, che hanno già di base un costo davvero contenuto. L’attivazione di una delle due promozioni telefoniche è gratuita in portabilità.