1Mobile: sul sito ufficiale arriva la super offerta che batte tutti

Ogni giorno tutti gli utenti in possesso di uno smartphone utilizzano costantemente la propria promozione telefonica per poter navigare e svolgere attività di vario genere utilizzando il proprio dispositivo, la proporzione attiva sul numero di cellulari infatti garantisce minuti, smesse giga di traffico dati per navigare in modo tale da permettere a ogni utente di svolgere le attività durante l’arco della giornata.

Di conseguenza il ruolo rivestito dell’offerta attiva sul numero è davvero molto importante dunque anche scegliere l’offerta rappresenta uno step fondamentale per ogni consumatore, qui in Italia i cataloghi di offerte sono davvero ricchi e variegati e offrono varie opzioni proprio per trovare l’offerta più adatta alle nostre esigenze, scegliere quella più giusta ovviamente e di vitale importanza in modo da poter usufruire dell’offerta per tutto il mese di fatturazione.

Un operatore che sicuramente può rappresentare un’ottima scelta è 1Mobile, il provider tinto di rosso infatti ormai da diversi anni garantisce promozioni davvero interessanti a costi davvero competitivi, sul suo sito ufficiale recentemente è approdato un’offerta che ribadisce perfettamente questi concetti, scopriamo insieme di cosa si tratta e che cosa offre al cliente.

Tantissimi giga in 5G

L’offerta che vi portiamo oggi garantisce la bellezza di 260 GB di traffico dati 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, Il costo ammonta a 4,99 € per il primo mese di promozione per poi stabilizzarsi a 8,99 € al mese a partire dal secondo, come se non bastasse l’offerta supporta la portabilità del numero in modo completamente gratuito abbassando tra l’altro il costo di attivazione a zero.

Si tratta senza dubbio di un’offerta davvero competitiva dal momento che la portabilità del numero è completamente gratuita da tutti gli operatori presenti sul mercato, attualmente sono poche offerte supportano tutti i provider per la portabilità dal momento che spesso questa dinamica soffre di vincoli o limiti a seconda dell’operatore.