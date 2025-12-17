1Mobile, scopri la promo da urlo Flash 5G 260 XMas Edition

Mancano davvero pochi giorni a Natale, e l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di stupire i propri clienti con una promozione speciale. 1Mobile è già apprezzato tra gli utenti per le sue tariffe accattivanti e alle iniziative che donano sconti e servizi extra agli utenti. In alcune occasioni particolari, come lo è stato prima il Black Friday, e adesso il Natale, l’operatore ci tiene a mettere a disposizione dei propri clienti delle tariffe speciali.

1Mobile e la tariffa dedicata al Natale

Per il periodo natalizio in arrivo, l’operatore 1Mobile cerca di stupire i nuovi e i vecchi clienti con delle tariffe davvero speciali. Tra le offerte più interessanti spunta sicuramente la tariffa Flash 5G 260 XMas Edition, una versione sicuramente più potenziata di una tariffa già presente in passato tra quelle disponibili dell’operatore.

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La versione natalizia di questa tariffa mette in campo delle condizioni ancora più convenienti per i clienti, soprattutto per tutti coloro che fanno davvero un utilizzo massivo di Internet. La promozione in questione, infatti, mette a disposizione 260 giga di Internet con tecnologie 5G full Speed, oltre ai classici minuti illimitati e a 60 SMS.

La particolarità sta nel costo, che sarà di soli 4,99 € per il primo mese, ma il primo rinnovo sarà del tutto gratuito e a partire dal terzo mese in poi il costo sarà di 8,99 €. La promozione natalizia è particolarmente interessante soprattutto per gli utenti che debbano effettuare la portabilità del numero.

Inoltre, essendo una promozione nata solo ed esclusivamente per il periodo natalizio, sarà limitata nel tempo. Per questo motivo, gli utenti interessati dovrebbero sbrigarsi ad attivare questa tariffa ed eventualmente passare a 1Mobile. Ricordiamo che l’operatore sfrutta la rete di Vodafone per fornire i propri servizi, e questo è una garanzia di qualità e di trasparenza, che permette agli utenti di avere totale fiducia nell’operatore telefonico virtuale.