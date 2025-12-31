1Mobile, l’operatore che unisce semplicità e convenienza: scopri le promo del momento

1Mobile ormai si distingue come una soluzione pensata per tutti coloro che vogliono risparmiare senza però voler rinunciare alla qualità della propria rete. In questo 1Mobile è assolutamente perfetto, perché mette a disposizione piani tariffari convenienti e allo stesso tempo di qualità, poiché si appoggia sulla rete di Vodafone.

Al giorno d’oggi gli operatori telefonici virtuali sono molto apprezzati dagli utenti, proprio per questi motivi. Appoggiandosi sulle reti dei grandi operatori tradizionali riescono a fornire servizi di qualità agli utenti, senza però rinunciare alla convenienza e alla trasparenza delle proprie offerte. Inoltre 1Mobile possiede anche un’ampia gamma di offerte, tra cui gli utenti possono tranquillamente scegliere.

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1Mobile e le sue tariffe più convenienti

Molte delle tariffe di 1Mobile contengono tanti giga, oltre ai classici minuti ed SMS inclusi. I costi sono molto spesso inferiori a quelli degli altri operatori telefonici. Un altro punto a favore del gestore è che molte offerte includono anche il 5G, fondamentale per molti utenti poiché in grado di permettere la navigazione ad alta velocità.

Tra le offerte più convenienti dell’operatore virtuale risulta sicuramente al primo posto Flash 120 Limited Edition. Si tratta di un piano tariffario molto economico, con cui si hanno a disposizione 120 giga di Internet, minuti illimitati verso tutti e 40 SMS verso tutti. Il punto di forza di questa tariffa è sicuramente il prezzo che è di soli 5,99 euro al mese per sempre.

se invece si vuole puntare su una promozione altrettanto economica ma che includa anche la tecnologia 5G, l’offerta migliore è sicuramente Speed 5G 150 Limited Edition. Con quest’ultima gli utenti avranno a disposizione 150 giga in 5G full Speed, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti. In questo caso il costo è di soli cinque euro per il primo mese, mentre a partire dal secondo mese il costo diventerà di 6,99 euro.