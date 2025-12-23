1Mobile, con World Plus 5G chiamate internazionali a prezzi esclusivi

L’operatore virtuale 1Mobile continua a proporre delle offerte davvero aggressive per il mercato delle telecomunicazioni italiano. In un panorama in cui ci sono ormai molteplici operatori, non è per niente semplice trovare delle strategie vincenti per convincere nuovi e vecchi clienti.

1Mobile nel tempo ha conquistato la fiducia dei propri clienti, proprio grazie a delle tariffe esclusive, che mettono insieme giga, minuti ed SMS, ma anche l’accostamento a un prezzo accessibile a tutti. Inoltre, l’operatore presenta spesso delle iniziative entusiasmanti, atte a conquistare gli utenti grazie a sconti e bonus.

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1Mobile, l’offerta con cui chiamare all’estero

Tra le tante promozioni disponibili nel catalogo dell’operatore telefonico virtuale 1Mobile, ce n’è una davvero molto interessante. Per tutti gli utenti che sono in cerca di una connessione veloce, tanti dati e anche chiamate internazionali, World Plus 5G è sicuramente la promozione perfetta.

La promozione in questione è pensata infatti per tutti gli utenti che hanno bisogno di rimanere connessi con un Internet veloce con la tecnologia 5G, ma anche restare in contatto con l’estero. Il tutto è possibile averlo in un unico piano mensile, anche abbastanza economico.

Con World Plus 5G si possono avere a disposizione 130 giga al mese con velocità in 5G full Speed che si appoggia sulla rete di Vodafone, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e 320 minuti internazionali verso numerosi paesi. Il prezzo è la parte migliore, perché tutto il piano tariffario ha un costo di soli 9,99 € al mese. In più, con questa tariffa in particolare, a partire dal terzo rinnovo dell’offerta si avranno a disposizione 20 giga in più in 5G al mese.

World Plus 5G, è una delle offerte dell’operatore che bilancia meglio prezzo, qualità e servizi inclusi. Quindi, soprattutto per gli utenti che abbiano bisogno di chiamare verso l’estero, non è possibile farsi scappare una tariffa del genere.