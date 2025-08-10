1Mobile: giga in 5G in abbondanza e in saldo con questa offerta

Tutti gli utenti del web ogni giorno per restare connessi con la propria vita digitale utilizzano come ovvio che sia la loro promozione telefonica attiva sul loro numero di cellulare, l’offerta di rete mobile risulta infatti indispensabile dal momento che garantisce minuti, SMS e soprattutto giga di traffico dati per poter navigare senza preoccupazioni, di conseguenza questi elementi devono essere ovviamente nelle giuste quantità in modo tale da permettere all’utente di arrivare fino alla fine del mese senza nessun tipo di preoccupazione, dunque la scelta dell’offerta rivendica un ruolo primario.

Qui in Italia i cataloghi di offerte ovviamente non mancano e permettono ad ogni utente di scegliere senza nessun tipo di problema l’offerta che più ritengono adatta alle proprie esigenze, sicuramente fare la scelta giusta e davvero importante, un provider che in questo senso può sicuramente essere d’aiuto e l’operatore 1Mobile, quest’ultimo da diversi anni infatti offre cataloghi davvero ricchi a prezzi decisamente competitivi, non a caso sul suo sito ufficiale di recente è arrivata un’offerta che ribadisce tutti questi concetti e che permette di accedere al 5G ad un costo davvero interessante.

Super offerta 5G

L’offerta di cui vi parliamo oggi vi permette di godere di ben 260 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, i punti di forza sono però il prezzo: 4,99 € per il primo mese e 8,99 € al mese dal secondo in poi e la portabilità, l’offerta infatti supporta la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza senza fare distinzioni, un plus decisamente importante che attualmente poche offerte permettono all’utente di ricevere, di conseguenza se scegliete di attivare quest’offerta il vostro numero di cellulare resterà garantito e potrete tenerlo senza troppi problemi.

Per effettuare l’attivazione tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’offerta per poi seguire le istruzioni sia che decidiate di attivare un nuovo numero sia che decidiate di effettuare la portabilità del vostro.