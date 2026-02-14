One UI 8.5 Beta 4 in arrivo sui Galaxy S25

Samsung prosegue il lavoro di affinamento su One UI 8.5. Dopo l’apertura del programma beta avvenuta a dicembre sui Galaxy S25, è ora il turno della Beta 4, la cui distribuzione, proprio in queste ore, è iniziata negli Stati Uniti, Germania e Regno Unito. Come da tradizione, il rilascio non sarà simultaneo ovunque: si muoverà per gradi, allargandosi progressivamente agli altri mercati. A colpire, almeno sulla carta, è il peso dell’aggiornamento: circa 1,5 GB. Tale beta si concentra soprattutto sulla stabilità, andando a correggere una serie di problematiche emerse nelle versioni precedenti. Il changelog evidenzia un intervento mirato su diversi aspetti dell’interfaccia e del sistema.

Cosa cambia con l’arrivo della Beta 4 dell’aggiornamento One UI 8.5?

Tra le correzioni più visibili c’è quella relativa all’orologio nella schermata di blocco, che in alcuni casi veniva spostato in modo anomalo. Sono stati, inoltre, sistemati vari bug legati all’app Telefono, inclusi comportamenti irregolari nella gestione delle chiamate, soprattutto quando si usano accessori Bluetooth. Anche il tastierino numerico è stato oggetto di ritocchi, segno che Samsung sta lavorando sui piccoli dettagli che possono compromettere la fluidità dell’esperienza.

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Non manca poi un fix dedicato ad AI Select. La funzione, che rientra nel pacchetto di strumenti intelligenti dell’interfaccia, non sempre si chiudeva automaticamente dopo la copia di un contenuto. Creando qualche incertezza nel flusso d’uso. Con la Beta 4, tale comportamento dovrebbe risultare più coerente. Per il momento, il programma beta resta limitato ai dispositivi Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra. Al momento, non ci sono segnali concreti di un’estensione ad altri modelli, almeno nel breve periodo. L’aggiornamento è già in distribuzione in diverse regioni e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti iscritti nel giro di pochi giorni. Completando, in tal modo, un ulteriore passaggio verso la versione definitiva dell’aggiornamento One UI 8.5. Non resta dunque che attendere l’arrivo di tali modifiche per tutti gli utenti iscritti al programma.