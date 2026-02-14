Lenovo Legion Y700 2026: emerse nuove informazioni

Lenovo ha smesso di giocare a nascondino e ha iniziato a scoprire le carte sul suo prossimo tablet gaming. Si tratta del Legion Y700 di nuova generazione. Dopo i primi assaggi sul design adesso le informazioni si stanno concentrando sul display. Su Weibo Lenovo ha confermato che il tablet monterà un pannello da 8,8 pollici. Non viene esplicitata la tecnologia, ma il silenzio sull’OLED fa pensare a un LCD di fascia alta. La risoluzione dichiarata è 3.040 x 1.904 pixel, che su una diagonale così compatta si traduce in una densità di 408 ppi. Numeri che promettono un’immagine estremamente definita. La frequenza di refresh sale fino a 165 Hz, un valore che fino a poco tempo fa era territorio quasi esclusivo dei monitor desktop e degli smartphone più “elevati”.

Lenovo: ecco le ultime notizie sui tablet Legion Y700

Le immagini promozionali insistono molto sulla compattezza. Cornici sottili, proporzioni curate e una fotocamera frontale integrata nella cornice superiore. Interessante anche la profondità colore a 12 bit e il supporto al gamut HDR DCI-P3. La luminosità di picco arriva a 800 nit, sufficiente per un uso confortevole anche in ambienti molto illuminati. Ma il dato che farà brillare gli occhi ai gamer competitivi è il touch sampling rate da 2.640 Hz. È una cifra altissima, che suggerisce una reattività al tocco praticamente immediata. Nei giochi veloci, dove ogni millisecondo conta, può fare la differenza tra un input percepito come “istantaneo” e uno appena avvertibile. Non manca l’attenzione al comfort visivo: la certificazione TÜV Rheinland garantisce bassa emissione di luce blu e assenza di flickering.

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Sotto la scocca dovrebbe debuttare il chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. A completare il quadro, si parla di una batteria da 9.000 mAh con ricarica a 68 W. Allo stesso tempo, il leaker Digital Chat Station ha anticipato i possibili tagli di memoria per il mercato cinese. Configurazioni che partono già da livelli generosi e arrivano fino a soluzioni quasi esagerate, come 24 GB di RAM e 1 TB di storage. Specifiche che strizzano l’occhio non solo ai gamer, ma anche a chi usa il tablet per multitasking. Al momento non è chiaro se il dispositivo resterà esclusiva del mercato cinese, come successo con le precedenti versioni, o se sarà disponibile a livello globale. Non resta che attendere per scoprire quali sono i piani di Lenovo.