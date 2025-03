Samsung migliora l’usabilità con l’intelligenza artificiale: arriva AI Select in One Hand Operation+

Samsung

Samsung continua a innovare le sue app con funzionalità intelligenti sempre più avanzate. L’ultima novità arriva dall’app One Hand Operation+, il popolare strumento dedicato a migliorare l’ergonomia degli smartphone Galaxy, che nella sua ultima versione beta (v.7.1.17.0) introduce AI Select, una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale per migliorare la produttività quotidiana.

Cos’è One Hand Operation+?

One Hand Operation+ è una delle app Good Lock di Samsung, pensata per consentire un uso semplificato dello smartphone con una sola mano. L’app permette di configurare gesture personalizzate ai bordi dello schermo, rendendo più immediato l’accesso alle app, al multitasking o a funzioni come la barra di navigazione. Nel corso degli anni, l’app è diventata un must-have per chi cerca un controllo rapido e intuitivo del proprio dispositivo Galaxy.

Con la nuova funzione AI Select, Samsung sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare le operazioni di copia e selezione dei contenuti sullo schermo. Il principio è semplice: quando si attiva AI Select tramite una delle gesture configurate, l’utente può evidenziare una parte del display (come si farebbe con uno screenshot parziale). A quel punto, l’intelligenza artificiale analizza automaticamente la selezione e offre opzioni contestuali:

Copia del testo rilevato

Traduzione istantanea in altre lingue

Condivisione del contenuto

Ricerche web basate sul testo selezionato.

Questa funzione semplifica la gestione delle informazioni visive, come testi in immagini o schermate non selezionabili manualmente, rendendola una sorta di “OCR intelligente” potenziato con AI.

L’integrazione di AI Select in One Hand Operation+ dimostra come Samsung stia portando sempre più funzionalità Galaxy AI anche nelle app di sistema. Dopo le novità viste sulla serie Galaxy S24, l’azienda coreana continua a estendere l’uso dell’intelligenza artificiale su tutta la gamma di dispositivi Galaxy compatibili.

Non si tratta solo di feature estetiche o accessorie: con AI Select, l’esperienza d’uso diventa davvero più smart e fluida, riducendo la necessità di passare da un’app all’altra e facilitando le operazioni quotidiane anche per gli utenti meno esperti.

Per provare questa funzione, è necessario installare la versione beta dell’app One Hand Operation+ (v.7.1.17.0). L’aggiornamento è in fase di distribuzione tramite Galaxy Store e, una volta installato, sarà possibile assegnare AI Select a una gesture laterale tramite le impostazioni dell’app.

Attualmente la feature è compatibile con dispositivi aggiornati a One UI 6.1 e potrebbe arrivare in versione stabile nelle prossime settimane.