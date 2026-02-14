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Bolt mostra come i robot possono padroneggiare il movimento

Bolt di MirrorMe corre a 36 km/h, combinando biomeccanica avanzata e calcolo robotico per superare ogni umanoide precedente.

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
Bolt di MirrorMe corre a 36 km/h, combinando biomeccanica avanzata e calcolo robotico per superare ogni umanoide precedente.
Quando si guarda Bolt in azione, la prima reazione non è quella che si ha davanti a un pezzo di tecnologia, ma quella che si prova osservando un atleta professionista durante una sessione di riscaldamento. Non stiamo parlando del solito robot goffo che inciampa sui propri servomotori, ma di una creatura meccanica alta un metro e settantacinque per settantacinque chili di peso che sembra uscita da un film d’azione. Il team cinese di MirrorMe, nato appena un paio di anni fa dalle menti brillanti dell’Università di Zhejiang, ha deciso di saltare a piè pari la fase dei piccoli passi per puntare direttamente al record del mondo. Bolt corre a trentasei chilometri orari, una velocità che lo mette di diritto nella scia dei velocisti olimpici, polverizzando l’idea che gli umanoidi siano destinati a muoversi con la grazia di un frigorifero con le gambe.

Bolt punta a superare gli atleti senza stancarsi mai

La vera magia, se così vogliamo chiamarla, sta tutta nella biomeccanica. Invece di limitarsi a replicare la forma umana per pura estetica, gli ingegneri hanno cercato di imitare il modo in cui i nostri muscoli e i nostri tendini gestiscono l’energia durante uno sforzo esplosivo. Bolt utilizza dei giunti progettati da zero e un sistema di alimentazione che definire ottimizzato è quasi un eufemismo. Se guardate bene i filmati dei test, noterete che la sua corsa non è identica alla nostra: fa passi più brevi, quasi nervosi, ma con una frequenza che farebbe girare la testa a qualunque preparatore atletico. È una scelta tecnica precisa, perché mantenere l’equilibrio a quella velocità su due sole gambe meccaniche è un incubo ingegneristico che richiede una capacità di calcolo fulminea per evitare che ogni singolo passo si trasformi in un disastroso volo a terra. Certo, c’è sempre quella punta di scetticismo che accompagna questi lanci in pompa magna. Per ora Bolt ha dato il meglio di sé su piste controllate, in condizioni che definiremmo ideali, quasi cliniche. La sfida vera inizierà quando dovrà correre fuori dal laboratorio, magari su un terreno irregolare o sotto la pioggia, dove gli imprevisti non si possono programmare in anticipo. MirrorMe ama usare termini altisonanti come “super specie”, un marketing che punta dritto alla pancia ma che ci ricorda quanto la competizione nel settore della robotica sia diventata feroce. Eppure, al di là dei proclami, le applicazioni pratiche iniziano a farsi concrete. L’idea di trasformare Bolt in un compagno di allenamento per atleti è affascinante: un avversario instancabile, capace di dettare il ritmo senza mai soffrire di acido lattico o cali di concentrazione.

L’umanoide che trasforma la corsa in ingegneria estrema

Siamo davanti a un cambio di paradigma evidente. Dopo aver visto Black Panther II correre i cento metri in tredici secondi, con Bolt l’asticella si è alzata ulteriormente. Non stiamo più parlando di robot che sanno solo stare in piedi, ma di macchine che iniziano a padroneggiare la dinamica del movimento complesso. Se questo percorso continuerà con questa velocità, il confine tra ciò che consideriamo un attrezzo da laboratorio e un collaboratore fisico capace di muoversi agilmente nel nostro mondo diventerà sempre più sottile. Bolt non corre solo verso un traguardo cronometrico, ma verso un futuro in cui vedere un umanoide che ci sfreccia accanto al parco potrebbe smettere di essere un evento da prima pagina.
Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.

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