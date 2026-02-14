Bolt mostra come i robot possono padroneggiare il movimento

Bolt punta a superare gli atleti senza stancarsi mai

L’umanoide che trasforma la corsa in ingegneria estrema

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Quando si guardain azione, la prima reazione non è quella che si ha davanti a un pezzo di tecnologia, ma quella che si prova osservando un atleta professionista durante una sessione di riscaldamento. Non stiamo parlando del solito robot goffo che inciampa sui propri servomotori, ma di una creatura meccanica alta un metro e settantacinque per settantacinque chili di peso che sembra uscita da un film d’azione. Il team cinese di, nato appena un paio di anni fa dalle menti brillanti dell’Università di Zhejiang, ha deciso di saltare a piè pari la fase dei piccoli passi per puntare direttamente al record del mondo.corre a trentasei chilometri orari, una velocità che lo mette di diritto nella scia dei velocisti olimpici, polverizzando l’idea che gli umanoidi siano destinati a muoversi con la grazia di un frigorifero con le gambe.La vera magia, se così vogliamo chiamarla, sta tutta nella biomeccanica. Invece di limitarsi a replicare la forma umana per pura estetica, gli ingegneri hanno cercato di imitare il modo in cui i nostri muscoli e i nostri tendini gestiscono l’energia durante uno sforzo esplosivo.utilizza dei giunti progettati da zero e un sistema di alimentazione che definire ottimizzato è quasi un eufemismo. Se guardate bene i filmati dei test, noterete che la sua corsa non è identica alla nostra: fa passi più brevi, quasi nervosi, ma con una frequenza che farebbe girare la testa a qualunque preparatore atletico. È una scelta tecnica precisa, perché mantenere l’equilibrio a quella velocità su due sole gambe meccaniche è un incubo ingegneristico che richiede una capacità di calcolo fulminea per evitare che ogni singolo passo si trasformi in un disastroso volo a terra. Certo, c’è sempre quella punta di scetticismo che accompagna questi lanci in pompa magna. Per oraha dato il meglio di sé su piste controllate, in condizioni che definiremmo ideali, quasi cliniche. La sfida vera inizierà quando dovrà correre fuori dal laboratorio, magari su un terreno irregolare o sotto la pioggia, dove gli imprevisti non si possono programmare in anticipo.ama usare termini altisonanti come “super specie”, un marketing che punta dritto alla pancia ma che ci ricorda quanto la competizione nel settore della robotica sia diventata feroce. Eppure, al di là dei proclami, le applicazioni pratiche iniziano a farsi concrete. L’idea di trasformarein un compagno di allenamento per atleti è affascinante: un avversario instancabile, capace di dettare il ritmo senza mai soffrire di acido lattico o cali di concentrazione.Siamo davanti a un cambio di paradigma evidente. Dopo aver vistocorrere i cento metri in tredici secondi, conl’asticella si è alzata ulteriormente. Non stiamo più parlando di robot che sanno solo stare in piedi, ma di macchine che iniziano a padroneggiare la dinamica del movimento complesso. Se questo percorso continuerà con questa velocità, il confine tra ciò che consideriamo un attrezzo da laboratorio e un collaboratore fisico capace di muoversi agilmente nel nostro mondo diventerà sempre più sottile.non corre solo verso un traguardo cronometrico, ma verso un futuro in cui vedere un umanoide che ci sfreccia accanto al parco potrebbe smettere di essere un evento da prima pagina.