ho Mobile, per chi torna 10 euro di ricarica in omaggio

Per gli ex clienti di ho Mobile che decideranno di tornare con l’operatore in questi giorni sarà possibile attivare un’offerta estremamente vantaggiosa. L’operatore sta infatti proponendo l’attivazione di un’offerta a basso costo, pari a soli 4,95 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a 100 GB. L’operatore farà inoltre un bel regalo, ovvero una ricarica da 10 euro in omaggio.

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ho Mobile sta proponendo ai suoi ex clienti un’offerta davvero vantaggiosa con 10 euro di ricarica in omaggio

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile sta proponendo una super offerta vantaggiosa per gli ex clienti. Come già accennato in apertura, gli ex clienti potranno tornare attivando un’offerta dal costo da 2 contenuto pari a soli 4,95 euro al mese. Gli utenti potranno dunque avere accesso ad un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati.

Come da tradizione dell’operatore, l’offerta includerà anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Come già detto, con l’attivazione dell’offerta gli ex clienti riceveranno anche 10 euro di ricarica in omaggio.

Per l’offerta in questione, è previsto un costo di attivazione variabile in base all’operatore di provenienza. Quest’ultimo parte da 2,99 euro. Per avvisare i suoi ex clienti l’operatore ha avviato una nuova campagna sms. Ecco qui di seguito uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Torna in ho. Mobile entro il 24 febbraio! Per te offerte a partire da 100GB a soli 4,95 euro e una ricarica omaggio di 10 euro! Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Scopri di più e attiva qui […]. Per info privacy e revoca consensi vai su news.ho-mobile.it/privacy”.

Si tratta dunque di un’offerta rivolta principalmente ai clienti che sono passati ad altri operatori telefonici rivali. Tra questi, sono compresi i seguenti:

PosteMobile, Iliad, CoopVoce, Daily, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, TDM, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder, Segnoverde, Massima Energia, Dimensione Mobile e MySim MyZeus.