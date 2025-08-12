ho Mobile, ritorna la promo low cost dell’estate con 100 GB

Come già anticipato nei giorni scorsi, a partire dalla giornata di ieri 11 agosto 2025 l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha reso nuovamente disponibile una delle sue offerte di punta. Ci stiamo riferendo alla nota offerta mobile ho. 5,99 100 Giga. L’operatore ha infatti da poco aggiornato il count down presente sul proprio sito ufficiale. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, mancano esattamente 19 giorni per poterla attivare.

ho Mobile, ritorna ufficialmente disponibile la super promo ho. 5,99 100 Giga

È tornata ufficialmente a disposizione degli utenti la super offerta del noto operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata ho. 5,99 100 Giga. Quest’ultima è già stata proposta dall’operatore questa estate, ma la sua disponibilità sarebbe dovuta terminare qualche giorno fa. Tuttavia, erano già emerse indiscrezioni sul suo possibile ritorno e così è stato.

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha infatti aggiornato da poco il count down presente sul proprio sito ufficiale. Qui sono ora riportati 19 giorni per poter attivare l’offerta in questione sul proprio numero telefonico. Anche questa volta, l’offerta ho. 5,99 100 Giga è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore. Sono compresi coloro che decideranno di attivare un nuovo numero e coloro che decideranno di portare il proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

In base a questo, è previsto un costo di attivazione differente. Solitamente è previsto un costo di attivazione pari a 29,99 euro, ma per chi attiva un nuovo numero sarà proposto in sconto a soli 2,99 euro. Per chi richiederà la portabilità del proprio numero, invece, questo costo partirà da 2,99 euro ma potrà aumentare in base all’operatore telefonico di provenienza.

Nello specifico, l’offerta ho. 5,99 100 Giga è una delle più convenienti proposte da ho Mobile. Ogni mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare fino a 100 GB di traffico dati per navigare. Sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri, il tutto ad un costo di soli 5,99 euro al mese.