Nothing (4a) e (4a) Pro: annunciate le nuove colorazioni

Presto arriveranno i nuovi Nothing Phone (4a) e (4a) Pro, e l’azienda ha scelto il suo modo tipico di lanciare l’hype. Ha presentato, infatti, un teaser enigmatico pubblicato su X che ti fa capire tutto senza dire niente. C’è una “a” in bella vista e cinque colori: blu, giallo, rosa, bianco e nero. Non è difficile immaginare che siano proprio quelli in cui i telefoni arriveranno, anche se non si sa ancora se entrambe le versioni li offriranno tutti o se ci saranno differenze. Ciò che è evidente è che ogni indizio è studiato e nei prossimi giorni è possibile aspettarsi nuove piccole anticipazioni. Il tutto fino al momento del reveal ufficiale. I rumor fino a oggi parlano chiaro. Il Nothing Phone (4a) dovrebbe avere un chip Snapdragon 7s di Qualcomm. Con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria dovrebbe crescere leggermente.

Nuovi dispositivi Nothing in arrivo: ecco i dettagli

Il modello (4a) Pro, invece, punta a qualche dettaglio in più. Si parla di certificazione IP65 contro polvere e acqua e il supporto eSIM. Riguardo il design, come da tradizione, Nothing cercherà di distinguersi anche rendendo il dispositivo riconoscibile ed elegante, con qualche elemento nuovo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

I prezzi, secondo le voci, dovrebbero aggirarsi intorno ai 475 dollari per il (4a) e 540 per il (4a) Pro. Un piccolo aumento, sì, ma coerente con l’andamento generale del mercato nel 2026. E a chi si chiedeva del flagship, niente di nuovo quest’anno. In fondo, tutto quello che si sa finora racconta la stessa storia: Nothing sa come far parlare di sé senza mostrare subito tutte le sue carte. Ogni colore, ogni rumor, ogni dettaglio anticipato è pensato per attirare l’attenzione dell’intero settore tech. Con il debutto che continua ad avvicinarsi, non resta che attendere l’arrivo ufficiale delle prossime informazioni rilasciate da Nothing riguardo i suoi nuovi dispositivi.