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Google Pixel 10: lo sconto Amazon di 300 euro di oggi è da non perdere

Nuova occasione per riuscire a mettere le mani su Google Pixel 10, uno smartphone eccellente.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Google Pixel 10: lo sconto Amazon di 300 euro di oggi è da non perdere

Arriva una delle migliori occasioni degli ultimi mesi, gli utenti si ritrovano a poter acquistare Google Pixel 10, smartphone che viene a costare decisamente meno del solito su Amazon, con la sua grande capacità di mettere nelle mani prestazioni al top, con specifiche tecniche che abbracciano la fascia medio-alta.

Il consumatore che intende avvicinarsi a questo smartphone deve prima di tutto sapere che le sue dimensioni/peso sono perfettamente in linea con gli standard del periodo, raggiungendo 204 grammi di peso, ma anche 152,8 x 72 x 8,6mm di spessore. Il display, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è leggermente sottodimensionato, raggiungendo per la precisione 6,3 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1080 x 2424 pixel, passando comunque per l’ottima tecnologia OLED e una densità di 422 ppi. Il refresh rate a 120 hz ne innalza la qualità generale, mentre la protezione Gorilla Glass Victus 2 e i 16 milioni di colori riescono a garantire un’esperienza nel complesso davvero molto interessante.

Le prestazioni sono perfettamente adeguate, anche se il Google Tensor G5 ancora oggi non riesce ad essere al livello degli altri marchi, octa-core con una frequenza di clock di 3,78GHz, risulta essere affiancato dalla GPU PowerVR D-Series e anche da 12GB di RAM.

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Google Pixel 10: lo sconto disponibile su Amazon è da urlo

La promozione di questi giorni apre sicuramente le porte verso un risparmio senza precedenti per tutti gli utenti, il listino di 899 euro è un lontano ricordo, considerando che oggi sono necessari circa 599 euro per l’acquisto dello smartphone in oggetto direttamente a questo link.

Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua 6,3' - viola glicine, 128GB
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    Il consumatore si ritrova comunque a poter scegliere tra varie colorazioni, così da essere sicuro di avere la più ampia possibilità di scelta, senza limiti o vincoli particolari cui dover sottostare in fase d’acquisto.

     

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    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.

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