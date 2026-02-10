WindTre, per gli ex clienti 250 GB a 4,99 euro

Per gli ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre è da poco stata resa disponibile un’occasione davvero imperdibile. L’operatore sta infatti proponendo l’attivazione dell’offerta mobile denominata WindTre GO 250 XXS 5G. Questa volta, gli utenti dovranno sostenere una spesa davvero molto bassa, pari a soli 4,99 euro al mese, e potranno avere accesso a ben 250 GB di traffico dati in 5G.

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WindTre, per gli ex clienti arriva una super offerta a basso costo con 250 GB

Gli ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno ritornare attivando un’offerta davvero imperdibile. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata WindTre GO 250 XXS 5G. Quest’ultima, come è facile intuire dal nome, arriva ad includere ogni mese addirittura fino a 250 GB di traffico dati. Questi sono inoltre validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Nel bundle di questa offerta sono poi compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. La cosa più sorprendente di questa proposta è poi il prezzo. Gli ex clienti che ritorneranno con l’operatore dovranno infatti sostenere una spesa contenuta di soli 4,99 euro al mese. Si tratta di un prezzo decisamente conveniente per il bundle messo a disposizione.

Anche questa volta, l’operatore sta avvisando gli ex clienti selezionati con una campagna sms. Ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore, come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it:

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 250GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 16/02. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go250xxs5gecm”.

Come è possibile leggere dal messaggio, l’operatore telefonico WindTre ha inoltre deciso di proporre gratuitamente sia il costo di attivazione dell’offerta sia il costo per l’acquisto della scheda sim. Come data di scadenza è riportato il 16 febbraio 2026. Tuttavia, la data può variare da utente ad utente, dato che i messaggi sono personalizzati.