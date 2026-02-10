Monitor gaming Philips 24″: prezzo incredibile su Amazon

Con un costo di soli 109 euro, il monitor Philips 24M2N3200AM diventa uno dei dispositivi più interessanti presenti sul mercato grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo con cui viene proposto. Un monitor che si contraddistingue grazie a un pannello fast-IPS con angoli di visione stabili, regolazione in altezza di 130 mm, 2 altoparlanti da 2 watt, schermo opaco, uscita cuffie, cornice sottile e non solo.

Questo monitor progettato da Philips giunge sul mercato con l’obiettivo di conquistare il maggior numero possibile di utenti e, di conseguenza, è stato realizzato per poter essere compatibile con montaggio VESA 100×100 e con supporto rimovibile.

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Monitor Philips 24M2N3200AM imperdibile su Amazon

Non un monitor qualunque ma un dispositivo pensato anche per gli appassionati di gaming. Con i suoi 24″ consente infatti di portare a termine sessioni di gaming uniche, in qualunque momento. Oltre a ciò, la frequenza di aggiornamento ultra-rapida di 180 Hertz e il tempo di risposta di 1 ms (GtG) garantiscono un’esperienza di gioco fluida con bassa latenza in ingresso.

Siete in cerca di un nuovo device in gradi di rivoluzionare il vostro modo di giocare? Se desiderate un gioco intenso, competitivo e un display che offra immagini nitide e senza ritardi, questo display riproduce l’immagine fino a 180 volte al secondo, ossia con una velocità decisamente superiore rispetto a quella di un display standard. Non a caso, quest’ultima caratteristica è del tutto importante. Come sappiamo, una frequenza fotogrammi più bassa permette ai nemici di saltare da un punto all’altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire.

Infine, questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche. Approfittate subito del prezzo di soli 109 euro presente su Amazon per acquistare il monitor Philips 24″.