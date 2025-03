WindTre lancia l’offerta GO 250 XXS 5G: minuti illimitati e 250GB a soli 4,99€

Nelle ultime ore, WindTre ha annunciato una nuova offerta mobile che promette di attirare molti ex clienti. Si tratta della promo GO 250 XXS 5G, disponibile al costo vantaggioso di 4,99€ al mese. Questa soluzione è proposta attraverso una campagna SMS winback, destinata a determinati ex utenti WindTre, che avranno la possibilità di attivarla entro il 30 marzo 2025. L’offerta include 250GB di traffico internet mobile fino a 5G, minuti illimitati verso numeri nazionali mobili e fissi e 50 SMS al mese. Il tutto senza costi di attivazione e con la SIM gratuita. Un’opportunità che si presenta come un ritorno alle origini per chi aveva lasciato il gestore e ora ha la possibilità di riattivare la propria scheda con una proposta particolarmente interessante.

WindTre: tutti i dettagli e i servizi inclusi

L’offerta di WindTre è disponibile solo per coloro che ricevono l’SMS informativo. Questo sarà inviato direttamente dall’ operatore e al suo interno è presente un link su cui cliccare. Così facendo potrete accedere alla promozione sia in negozio che online, insieme alla possibilità di ricevere la SIM direttamente a casa. Il piano si basa su un addebito su credito residuo. Ma esiste anche una variante Easy Pay che prevede un pagamento automatico tramite carta di credito, conto corrente o carta prepagata. La quale garantisce la stessa tariffa mensile, ma con l’aggiunta di un costo iniziale per l’attivazione, che in questo caso è di 49,99€ (rateizzabile). La scelta della modalità di pagamento è quindi decisiva per stabilire la struttura dei costi iniziali. Anche se entrambe le versioni offrono lo stesso pacchetto di traffico e minuti.

Questa promo, indirizzata a chi vuole tornare a WindTre, è una valida alternativa per chi cerca un piano conveniente e ricco di contenuti. La GO 250 XXS 5G risulta vantaggiosa soprattutto per coloro che fanno un uso intenso di internet mobile. Infatti risulta essere oltremodo conveniente grazie ai suoi 250GB in 5G e una rete che copre ormai oltre il 77% della popolazione. WindTre stabilisce però alcune regole sull’utilizzo corretto della promo, limitando eventuali abusi. Se i Giga mensili inclusi vengono esauriti, infatti, si applica una tariffa aggiuntiva per il traffico dati extra, ma solo per i giorni successivi al consumo.

Ma non è tutto. Il piano include anche il servizio di reperibilità “Ti ho cercato” e la Segreteria Telefonica. Opzioni estremamente utili per chi non può sempre rispondere alle chiamate. La promozione è compatibile con il piano tariffario New Basic, che è gratuito se attivato con l’offerta. In Poi può essere utilizzata insieme a altre opzioni come Più Sicuri Mobile, per maggiore sicurezza nelle transazioni online. Questi servizi extra, però, sono facoltativi e possono essere disattivati in qualsiasi momento.