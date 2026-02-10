Alligatore avvistato tra Capaccio e Paestum: in Campania scatta l’allarme | FOTO

La foto ha l’aria di una trovata digitale: luci perfette, posa plastica, dettagli che sembrano usciti da un rendering. E invece no. L’immagine di un alligatore che scivola tranquillo in un canale di bonifica a Capaccio Paestum, nel Salernitano, è autentica e nelle ultime ore ha scatenato inquietudine e una serie di controlli sul territorio. È successo tutto in modo rapido qualcuno ha scattato, qualcuno ha condiviso, e la condivisione è diventata un boomerang di attenzione e preoccupazione.

Chi ha visto, chi è intervenuto e perché la foto non è uno scherzo

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La segnalazione è partita da un ristoratore della zona che, notando un grosso rettile seminascosto nell’acqua, ha allertato le forze dell’ordine. Il post che ha reso l’avvistamento un caso pubblico è stato pubblicato dall’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo di Capaccio su Facebook: da lì, l’immagine virale ha iniziato a circolare. Non si è trattato solo di like e condivisioni: sul posto sono intervenuti le guardie ecozoofile, i volontari del WWF, rappresentanti del Consorzio di Bonifica di Paestum, cittadini preoccupati e la Protezione Civile. Anche la locale Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo ha partecipato alle operazioni, coordinando segnalazioni e supporto.

Gli esperti che stanno cercando l’esemplare hanno un duplice obiettivo: catturarlo in sicurezza e capire come sia arrivato lì. Ipotesi plausibili? Una fuga da un allevamento privato, il rilascio volontario di un animale non più gestibile, o — in casi più rari — il trasporto accidentale. Qualunque sia la spiegazione, la presenza di un alligatore in un canale vicino a zone abitate solleva questioni di sicurezza che non si possono sottovalutare.

Pericoli concreti, raccomandazioni e scenari veri o no

Gli alligatori non sono pupazzi da selfie: possono essere estremamente pericolosa per gli animali domestici e per le persone, capaci di immobilizzare e trascinare le prede sott’acqua fino all’asfissia. Per questo motivo i vigili del fuoco e la Protezione Civile hanno consigliato a tutti i residenti di non avvicinarsi, non tentare di catturarlo da soli e segnalare immediatamente qualsiasi avvistamento. Le ricerche sul territorio sono state intensificate e, per estendere il raggio di osservazione senza mettere persone a rischio, si stanno usando anche i droni per sorvolare i corsi d’acqua e individuare l’eventuale posizione del rettile dall’alto.

Non mancano tuttavia scenari alternativi che andrebbero verificati: in commercio esistono riproduzioni molto realistiche di animali, ed è possibile che qualcuno abbia inscenato uno scherzo macabro. Se si dovesse accertare che si tratta di una riproduzione e la segnalazione sia stata ingiustificata, la Protezione Civile ha annunciato l’intenzione di procedere con una denuncia per procurato allarme. Certo, è una buona idea ricordare che, nel dubbio, è molto meglio prendere sul serio l’allarme e lasciare i controlli agli specialisti.