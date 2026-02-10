Dark web: la caduta del “Faraone” delle droghe online

Nel sottobosco digitale del Dark web aveva preso forma una delle piattaforme di traffico di stupefacenti più redditizie mai individuate. Incognito Market, questo il nome del marketplace, operava sulla rete TOR e sfruttava sistemi di pagamento interni basati su criptovalute. Le autorità statunitensi hanno comunicato che alla guida del sito c’era Rui-Siang Lin, noto con il nickname Pharaoh, cittadino di origine taiwanese. Secondo le indagini, la piattaforma aveva attirato centinaia di migliaia di utenti e migliaia di venditori. Il flusso di denaro superava addirittura i cento milioni di dollari. In poco più di tre anni di attività sarebbero transitati sulla piattaforma oltre mille chili di cocaina e quantità simili di metanfetamina, oltre a oppiacei sintetici. Il sistema appariva costruito per garantire anonimato e sicurezza, due elementi centrali nella propaganda del Dark web illegale.

La condanna e il messaggio sul Dark web

Le ricostruzioni giudiziarie hanno descritto Lin come l’architetto tecnico del sito. Il codice sarebbe stato scritto direttamente da lui, mentre all’esterno conduceva una vita pubblica insospettabile. Veniva indicato come formatore in corsi su cybercrime e monete digitali rivolti a forze di polizia dei Caraibi. Questa doppia identità ha attirato l’attenzione degli investigatori federali, che hanno iniziato a seguire i flussi finanziari legati alla piattaforma. L’inchiesta, durata anni, ha coinvolto FBI, Homeland Security e polizie locali. Le analisi hanno evidenziato anche un tentativo di sottrazione di fondi dal portafoglio del sito e una successiva pressione su venditori e clienti con minacce di diffusione di dati riservati. Tra le vendite attribuite a Incognito Market è emerso il caso di ossicodone contraffatto con fentanyl, collegato alla morte di un giovane negli Stati Uniti.

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Il procedimento giudiziario si è concluso con una pena di 30 anni di carcere, la confisca di oltre 105 milioni di dollari in criptovalute e cinque anni di libertà vigilata. Lin si è dichiarato colpevole al momento dell’arresto. La giudice Colleen McMahon ha definito l’inchiesta la più grave affrontata nella sua carriera, mentre gli investigatori hanno sottolineato che le reti anonime non garantiscono impunità. Il caso Incognito Market ha mostrato come il Dark web possa essere penetrato attraverso analisi tecniche e cooperazione internazionale. L’epilogo giudiziario ha trasformato la figura di Pharaoh in un esempio emblematico dei rischi legati al commercio illegale online.