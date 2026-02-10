Unieuro ti fa venire voglia di shopping: scopri i suoi prezzi maxi ribassati

Da Unieuro le opportunità per aggiornare la casa non mancano mai. Lo store propone moltissime soluzioni diverse, cosicché ogni suo compratore possa trovare qualcosa cucito su di sé. C’è di tutto ed anche di più, ma, stavolta, qui tocchiamo il meglio del meglio degli elettrodomestici per la tua cucina! Lavastoviglie, frigoriferi e tanto altro per rendere la tua casa unica e darle quel tocco di nuova tecnologia che ti mancava. Potrai anche acquistare una nuova macchina del caffè! Credi sia finita? Ti aspettano anche dispositivi per la lavanderia e tantissime altre novità a cui non resisterai.

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Elettrodomestici top in promozione

In cucina, la praticità passa dalla lavastoviglie Hisense HV16A a scomparsa totale da 16 coperti proposta a 479 euro, perfetta per chi vuole pulizia impeccabile senza ingombro. Per preparare dolci e arrosti senza complicazioni, il forno multifunzione Bosch Serie 2 HBF031BR0 è disponibile a 249,90 euro, mentre le serate tra amici diventano più rilassanti con la lavastoviglie Hotpoint Ariston a 299,99 euro o la Whirlpool da incasso WIO, silenziosa e discreta, a 439 euro. Il controllo della cottura è assicurato dal piano Hotpoint PCN 642 T/IX/HAR in offerta a 169 euro.

Le pause caffè ricevono un tocco di stile con la De’Longhi Mini Me a 59,99 euro o la De’Longhi Icona Vintage ECOV311.BG a 119 euro, entrambe pratiche e dal design accattivante. Anche la lavanderia trova il suo alleato con la lavatrice Candy Smart Inverter CBW 48TWME-S a 428 euro, affidabile e semplice da usare. Per conservare ingredienti e prodotti freschi, il frigorifero da incasso Beko BCNA275E4SN è disponibile a 519 euro. Unieuro offre così un ventaglio di scelte tra tecnologia, stile e convenienza, rendendo ogni ambiente domestico funzionale e piacevole.